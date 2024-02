شكرا لقرائتكم خبر عن خادم الحرمين يتلقى رسالة خطية من رئيس جامبيا والان نبدء بالتفاصيل

العلاقات الثنائية

تلقى خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبد العزيز آل سعود - حفظه الله - رسالة خطية، من الرئيس آداما بارو رئيس جمهورية جامبيا، تتصل بالعلاقات الثنائية وسبل تعزيزها في شتى المجالات.وتسلم الرسالة نيابةً عن صاحب السمو الأمير فيصل بن فرحان بن عبد الله وزير الخارجية، نائب وزير الخارجية المهندس وليد بن عبدالكريم الخريجي، خلال استقباله، اليوم، في ديوان الوزارة بالرياض، وزير خارجية جمهورية جامبيا الدكتور مامادوا تانجارا. وجرى خلال الاستقبال استعراض العلاقات الثنائية بين البلدين، وسبل تعزيزها وتطويرها في المجالات كافة، بالإضافة إلى مناقشة الموضوعات ذات الاهتمام المشترك.