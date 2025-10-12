شكرا لقرائتكم خبر «صناعة عالمك الخاص.. كتابة ورسم شخصيات الكوميكس» ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

السعودية - بواسطة أيمن الوشواش - نظم معرض الرياض الدولي للكتاب 2025، ورشة عمل تفاعلية بعنوان «صناعة عالمك الخاص.. كتابة ورسم شخصيات الكوميكس»، قدمتها فاطمة بوخمسين؛ بهدف تمكين المهتمين بفن المانجا من تطوير مهاراتهم في رسم الشخصيات، وبناء العوالم القصصية الخاصة بهم.

وشهدت الورشة حضورا وتفاعلا من الجنسين، وناقشت دور الثقافة العربية في المانجا، وما تحمله من قصص وأساطير وبيئات ملهمة تعكس تفاصيل الهوية المحلية من ملابس وتقاليد وعناصر تراثية يمكن توظيفها في الأعمال الإبداعية.

وأكدت بوخمسين خلال الورشة أن أسلوب المانجا الياباني يتميز بارتباطه الوثيق بجمهوره المستهدف، موضحة أن تصميم شوجو يستهدف الفتيات من عمر 14 إلى 18 عاما، في حين يخاطب جوسي الشابات من 18 إلى 25 عاما، بينما يتوجه شونن وسينن إلى الفتيان والشباب الأكبر سنا، وكودومو للأطفال دون الـ13، وتيرو للفئات الكلاسيكية من جيل الستينات حتى التسعينات.

وتطرقت إلى أساسيات رسم الشخصيات، مبينة أهمية تحديد الفئة العمرية والطول والبنية الجسدية قبل التصميم، إضافة إلى رسم الملابس من الأمام والخلف، وتوثيق تعابير الوجه لضمان التناسق البصري في القصة، مشددة على أهمية أن تكون ملامح الشخصية مميزة لدرجةٍ يُمكن التعرف عليها حتى من ظلها.

وفي جانب تطوير الشخصيات، أوضحت بوخمسين أن «الشخصية المفقودة» أو التي تحمل نقاط ضعف إنسانية تعد من أسرار نجاح القصص، مشيرة إلى أن الإبداع الياباني في المانجا يعود إلى إتقان فن لغة الجسد، وهو ما ينبغي تنميته عربيا لجعل الشخصيات أكثر واقعية وتأثيرا، وتناولت خلال حديثها مفهوم «شخصيات الظل»، ودورها في إثراء السرد من خلال ربط الشخصيات الثانوية بهدف البطل أو نقطة ضعفه، وليس بوصفها مجرد أدواتٍ مساعدة.

وفي محور تصميم العوالم من الفكرة الغامضة إلى البذرة القابلة للنمو، بينت أهمية نظرية «العالم المستحيل» التي تدعو إلى بناء عوالم تتأثر بتصرفات الشخصيات وتتطور تبعا لأحداث القصة، مشيرة إلى أن القصة هي العالم الذي تعيش فيه الشخصية، وليست الشخصية هي العالم.

واختتمت الورشة بالتأكيد على أن الإبداع في بناء العوالم يبدأ من هندسة الخيال، عبر استلهام الأفكار من علم النفس، والتاريخ، والأساطير، والتكنولوجيا المستقبلية، وصولا إلى صياغة «شعار بصري» يلخص عالم القصة أو الشخصية في 3 كلمات فقط.