شكرا لقرائتكم خبر معرض الكتاب يستعرض الهوية السعودية في ورشة فنية ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

السعودية - بواسطة أيمن الوشواش - شهد معرض الرياض الدولي للكتاب 2025، الذي تنظمه هيئة الأدب والنشر والترجمة في جامعة الأميرة نورة بنت عبدالرحمن، ورشة فنية بعنوان «كيف تكون خلاقا»، قدمها الفنان التشكيلي محمد النقيدان، الذي دعا إلى ضرورة التأسيس لمدرسة سعودية للفن التشكيلي، على نحو يجعلها تمتلك خصوصيتها وهويتها البصرية المستقلة.

وتناول النقيدان، خلال الندوة التي أقيمت، أهمية الفنون التشكيلية في بناء الوعي الجمالي، موضحا الفرق بين الرسام والفنان بقوله إن الرسم حرفة تكتسب بالممارسة، بينما الفنان التشكيلي يتجاوز التنفيذ إلى التفكير والتأمل وتحويل الفكرة إلى قيمة فنية، واصفا أن الفن أسلوب حياة يحول الرخيص إلى نفيس، كما تطرق إلى مدارس الفنون التشكيلية، مشيرا إلى المدرسة التجريدية وما تتميز به من اختزال ورمزية، وأن المدارس الفنية الكبرى كالكلاسيكية وغيرها تمتد إلى مجالات الإبداع الأخرى كالموسيقى والعمارة والشعر.

وشهدت الورشة تفاعلا مباشرا مع الحضور، حيث وزع المحاضر أوراقا وألوانا على المشاركين، ودعاهم إلى تنفيذ أعمال فنية تعبر عن أفكارهم الخاصة، ثم ناقش مجموعة منها أمام الجمهور، محللا الفكرة والمضمون وتناسق الألوان، ومبرزا قدرة الفن على التعبير الفردي عن الجمال والمعنى.