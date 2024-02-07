شكرا لقرائتكم خبر تخريج 290 طبيبا وطبيبة ببرامج الزمالة والإقامة ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

السعودية - بواسطة أيمن الوشواش - احتفل مستشفى الملك فيصل التخصصي ومركز الأبحاث مساء أمس الأول بتخريج 290 طبيبا وطبيبة من برامج الزمالة والإقامة والدبلوم، وذلك خلال حفل أقيم بقاعة الأميرة هيا بنت تركي للمؤتمرات بجامعة الفيصل بالرياض، برعاية الرئيس التنفيذي للمستشفى الدكتور ماجد الفياض، وبحضور الأمين العام للهيئة السعودية للتخصصات الصحية الدكتور أوس الشمسان، وعدد من قيادات المستشفى.

ومن بين إجمالي الخريجين شكل أطباء برامج الزمالة العدد الأكبر بواقع 165 طبيبا وطبيبة من 66 برنامجا طبيا مختلفا، بينما تخرج 117 طبيبا مقيما من 32 برنامجا، و8 خريجين وخريجات من برنامج دبلوم الصيدلة السريرية.

وأشاد الفياض في كلمته خلال الحفل بالخريجين وجهودهم المتواصلة التي مكنتهم من قطف ثمار سنوات من المثابرة والعمل الجاد للارتقاء بمسيرتهم المهنية ليكونوا السواعد التي تبني وتعزز دعائم القطاع الصحي في المملكة، حاثا الخريجين والخريجات على تطبيق ما تعلموه بإخلاص وعزيمة، وبأعلى مستويات المسؤولية والتميز.