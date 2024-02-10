شكرا لقرائتكم خبر عن "تنمية القطاع غير الربحي" يلزم الجمعيات الأهلية بطباعة «QR CODE» على إعلانات التبرعات والان نبدء بالتفاصيل

طباعة ”QR CODE“

الدمام - شريف احمد - أعلن المركز الوطني لتنمية القطاع غير الربحي عن الانتهاء من تطوير استخدام رمز الاستجابة السريع ”QR CODE“ الخاص بجمع التبرعات، داعيا الجمعيات والمؤسسات الأهلية إلى الامتثال بطباعته في الإعلانات الخاصة بجمع التبرعات في كافة الوسائل الإعلانية والإعلامية.وأكد المركز في تعميم له اطلعت عليه ”اليوم“، على أهمية حوكمة عملية جمع التبرعات بالجمعيات والمؤسسات الأهلية وفق المعايير العالمية، بهدف رفع مستوى الالتزام في حوكمة جمع التبرعات وزيادة شفافيتها بما يضمن حقوق المتبرعين والمستفيدين.وحث المركز الجمعيات الأهلية على التقيد بما ورد في التعليمات التنفيذية للائحة جمع التبرعات للوجوه الخيرية وضرورة الحصول على تراخيص جمع التبرعات اللازمة.وأتاح المركز طباعة رمز الاستجابة السريع ”QR CODE“ من خلال دخول المفوض على صفحة التراخيص الصادرة للجمعية وتحميله أو طباعته.وأوضح أنه سيتم تطبيق المواد النظامية وفق التعليمات التنفيذية بحق الجمعيات غير الملتزمة بوضع مسح الاستجابة السريع ”QR CODE“ في إعلاناتها.وأشار إلى أن تطوير رمز الاستجابة السريع لجمع التبرعات، يعد خطوة إيجابية تساهم في تعزيز الشفافية في عملية جمع التبرعات وتسهيل عملية التبرع للمتبرعين، كما تساعد في حصر التبرعات وضمان وصولها إلى مستحقيها.