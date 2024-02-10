انت الان تتابع مفوض "الأونروا" يعترف بمخالفة الإجراءات القانونية في إقالة الموظفين الذين اتهمتهم إسرائيل ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لامدادكم بكل ماهو جديد وحصري والان مع التفاصيل

محمد بن مسعود - الدمام - تم النشر في: 10 فبراير 2024, 6:43 مساءً

اعترف فيليب لازاريني، المفوض العام لوكالة غوث وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين "الأونروا"، بعدم اتباع الإجراءات القانونية الواجبة في إقالة 9 موظفين، اتهمتهم إسرائيل بالتورط في هجمات 7 أكتوبر الماضي على جنوب إسرائيل، بحسب ما أوردت صحيفة "جارديان" البريطانية اليوم السبت. وعندما سُئل خلال مؤتمر صحفي في القدس عما إذا كان قد نظر في أي دليل ضد الموظفين قال "لازاريني": "لا، التحقيق مستمر الآن". وأضاف: "إن القرار سار عكس الإجراءات القانونية الواجبة، وكان بإمكاني تعليق عملهم، لكنني فصلتهم. والآن لدي تحقيق، وإذا أخبرنا التحقيق بأن هذا كان خطأ فسنتخذ قرارًا بشأن كيفية تعويضهم بشكل صحيح". وتتهم إسرائيل 12 من موظفي الوكالة، البالغ عددهم 13 ألفًا في قطاع غزة، بالمشاركة في الهجوم الذي قادته حركة "حماس" داخل بلدات إسرائيلية العام الماضي، وزعمت أن ما يصل إلى 10% من موظفي الوكالة هم من أنصار "حماس"، وأبدت رغبتها في حل الوكالة.

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