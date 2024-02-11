سحب رعدية تحمل أمطارًا متفاوتة الغزارة تؤثر على حفر الباطن وشرق منطقة الرياض والأجزاء الداخلية من الشرقية

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محمد بن مسعود - الدمام - ترصد آخر صور الأقمار الاصطناعية تواجد كميات كبيرة من السحب الركامية الرعدية في سماء القطاع الشرقي من المملكة؛ حيث تشهد العديد من المناطق هطول أمطار متفاوتة الغزارة، تشمل عموم الأجزاء الداخلية من المنطقة الشرقية وحفر الباطن، والأجزاء الشرقية من منطقة الرياض.

وتشير آخر التوقعات الجوية إلى استمرار تأثير نشاط السحب الركامية الرعدية على هذه المناطق خلال الساعات القليلة القادمة، والله أعلم.

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