"تعليم الطائف" يخصص هاتفًا إرشاديًّا للطلاب وأولياء أمورهم خلال فترة الاختبارات

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محمد بن مسعود - الدمام - تم النشر في: 11 فبراير 2024, 6:35 صباحاً

خصصت الإدارة العامة للتعليم بمحافظة الطائف -ممثلة في الشؤون التعليمية إدارة الأداء التعليمي قسم التوجيه الطلابي- هاتفًا إرشاديًّا لتقديم الإرشادات التربوية والنفسية للطلاب والطالبات بفترة الاختبارات. وتستهدف الإدارةُ إرشادَ الطلاب وأولياء الأمور بفن التعامل الإيجابي مع الاختبارات، وكيفية التغلب على قلق الاختبارات، وفنيات الاستذكار الجيد وغيرها من المشكلات التربوية والنفسية التي قد تشكّل عائقًا للطالب والطالبة، من خلال نخبة من التربويين المختصين طيلة أيام الاختبارات. على الأرقام التالية للطلاب 0127334026 وللطالبات 0534862506 وأكد المدير العام للتعليم في محافظة الطائف الدكتور سعيد بن عبدالله الغامدي، أن الهاتف الإرشادي يأتي حرصًا من الإدارة العامة للتعليم بالطائف على تقديم الخدمات النفسية والاجتماعية والتربوية، للطلاب وأولياء أمورهم ولتحقيق الرعاية والتهيئة الإرشادية اللازمة، ولمساعدتهم أسرهم للتغلب على المشكلات التي قد تواجههم أثناء الاختبارات وما يصاحبها من خوف وقلق وتوتر، وتقديم البرامج الوقائية والعلاجية الإرشادية التي تلامس احتياجاتهم النفسية والتربوية خلال فترة الاختبارات.

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