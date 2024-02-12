متخصص ينصح بتناول "الزبيب الأسود" لتقوية الذاكرة

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محمد بن مسعود - الدمام - تم النشر في: 12 فبراير 2024, 3:11 مساءً

نصح أستاذ علم العقاقير الدكتور جابر القحطاني بتناول الزبيب الأسود؛ لأنه يفيد ويساعد على تقوية الذاكرة. وأوضح "القحطاني" أن هذا النوع من الزبيب يؤكل أو يُصنع منه عصير. وأضاف: "كذلك استعمال أوراق إكليل الجبل، بمقدار ملعقة صغيرة على كوب ماء مغلي ويُشرب".

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