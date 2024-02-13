شكرا لقرائتكم خبر عن طقس السعودية.. أمطار على المدينة المنورة والان نبدء بالتفاصيل
الدمام - شريف احمد - هطلت اليوم أمطار خفيفة إلى متوسطة على أجزاء متفرقة من المدينة المنورة والمحافظات التابعة لها.
فيما لا تزال الفرصة مهيّأة لهطول مزيد من الأمطار. This is a Twitter Status: هطول This is a Twitter Status متوسطة إلى غزيرة على This is a Twitter Status تبدأ من الغد الأربعاء وتستمر حتى السبتThis is a Twitter StatusThis is a Twitter Status | This is a Twitter Status | This is a Twitter Status
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وتمتد إلى أجزاء من مناطق مكة المكرمة، المدينة المنورة، القصيم، حائل، تبوك، الجوف.
وقال التقرير إن في حين لا تزال الفرصة مهيأة لتكوّن الضباب على أجزاء من تلك المناطق، وأجزاء من مناطق الحدود الشمالية، الرياض، الشرقية.
فيما لا تزال الفرصة مهيّأة لهطول مزيد من الأمطار. This is a Twitter Status: هطول This is a Twitter Status متوسطة إلى غزيرة على This is a Twitter Status تبدأ من الغد الأربعاء وتستمر حتى السبتThis is a Twitter StatusThis is a Twitter Status | This is a Twitter Status | This is a Twitter Status
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#الأرصاد: هطول #أمطار متوسطة إلى غزيرة على #المنطقة_الشرقية تبدأ من الغد الأربعاء وتستمر حتى السبت@NCMKSA#حالة_الطقس | #طقس_السعودية | #اليوم— صحيفة اليوم (@alyaum) February 13, 2024
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طقس السعوديةتوقع المركز الوطني للأرصاد في تقريره عن حالة الطقس لهذا اليوم هطول أمطار رعدية مصحوبة بزخات من البرد ورياح نشطة مثيرة للأتربة والغبار على أجزاء من مناطق جازان، عسير، الباحة.
وتمتد إلى أجزاء من مناطق مكة المكرمة، المدينة المنورة، القصيم، حائل، تبوك، الجوف.
وقال التقرير إن في حين لا تزال الفرصة مهيأة لتكوّن الضباب على أجزاء من تلك المناطق، وأجزاء من مناطق الحدود الشمالية، الرياض، الشرقية.