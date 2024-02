شكرا لقرائتكم خبر عن طقس السعودية.. أمطار على المدينة المنورة والان نبدء بالتفاصيل

طقس السعودية

الدمام - شريف احمد - هطلت اليوم أمطار خفيفة إلى متوسطة على أجزاء متفرقة من المدينة المنورة والمحافظات التابعة لها.فيما لا تزال الفرصة مهيّأة لهطول مزيد من الأمطار. This is a Twitter Status: هطول This is a Twitter Status متوسطة إلى غزيرة على This is a Twitter Status تبدأ من الغد الأربعاء وتستمر حتى السبتThis is a Twitter StatusThis is a Twitter Status | This is a Twitter Status | This is a Twitter Statusللمزيد: This is a Twitter Status This is a Twitter Status— صحيفة اليوم (@alyaum)توقع المركز الوطني للأرصاد في تقريره عن حالة الطقس لهذا اليوم هطول أمطار رعدية مصحوبة بزخات من البرد ورياح نشطة مثيرة للأتربة والغبار على أجزاء من مناطق جازان، عسير، الباحة.وتمتد إلى أجزاء من مناطق مكة المكرمة، المدينة المنورة، القصيم، حائل، تبوك، الجوف.وقال التقرير إن في حين لا تزال الفرصة مهيأة لتكوّن الضباب على أجزاء من تلك المناطق، وأجزاء من مناطق الحدود الشمالية، الرياض، الشرقية.