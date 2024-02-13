طبيب أسنان يجدد نمط روتين الحياة اليومي بفيلم وثائقي

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وتأتي المبادرة التي ينظمها المركز، بالتعاون مع الصندوق الثقافي، من منطلق دوره المتمثل في دعم تطور الصناعات الثقافية والمحتوى الإبداعي.
وتتكئ فكرة مشروع»روتين التسعين»على تقديم محتوى قادر على إحداث تغيير وحراك مجتمعي، ذي ارتباط مباشر بالعادات اليومية.
وأوضح طبيب الأسنان الدكتور عبدالله العلاوي، أنه يسعى إلى بث المشروع بين أفراد المجتمع، مع تنمية الشباب وتحفيزهم لاتباع نمط حياة أفضل من خلال عادات يومية صحية وسليمة يسهم في الحفاظ على جودة الحياة؛ مما يضمن سلوكا ونمطا أفضل، مشيرا إلى أن البداية الأولى لفكرة المشروع تنطلق عبر 90 يوما، ووصول المشروع إلى المرحلة الثالثة من الإنجاز.
ونوه بدعم وجهود مركز إثراء في ترجمة مشروعه، من خلال تقدمه إلى مبادرة إثراء المحتوى العربي التي تهتم بالمشاريع النوعية سواء وثائقية، أو مرئية، أو مكتوبة، أو مسموعة وغيرها من أفكار ذات محتوى إبداعي تقود الأجيال إلى ما هو أكثر تنمية وتطويرا بصبغة ابتكارية تعمل على صناعة العديد من المنتجات الإبداعية الخلاقة، لاسيما أن المشهد الثقافي يمر بحالة حراك متسارع على المستويين المحلي والدولي.
ويسعى العلاوي، من خلال مشروعه للوصول إلى قيمة ورسالة معينة تدور حول التحسين العام للروتين اليومي، مشيرا إلى أهمية البرامج النوعية كمبادرة إثراء المحتوى العربي في رفع جودة المدونات الإنتاجية.
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