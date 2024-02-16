تعرّف على أوقات عمل البنوك وشركات المدفوعات خلال رمضان وإجازتها للعيدين

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محمد بن مسعود - الدمام - تم النشر في: 16 فبراير 2024, 3:56 مساءً

أعلن البنك المركزي عن أوقات العمل في الفروع والمكاتب ومراكز التحويل التابعة للبنوك وشركات المدفوعات خلال شهر رمضان المبارك وإجازة عيد الفطر وعيد الأضحى المبارك لعام 1445هـ. وستكون أوقات العمل اليومية للبنوك خلال أيام عمل شهر رمضان، من الساعة العاشرة صباحًا وحتى الرابعة مساءً. وقرر البنك المركزي السعودي أن تكون أوقات العمل اليومية لمراكز التحويل المالية وشركات المدفوعات خلال أيام شهر رمضان المبارك، بواقع 6 ساعات عمل مرنة، ابتداءً من الساعة التاسعة والنصف صباحًا وحتى الخامسة والنصف مساءً. وتبدأ إجازة عيد الفطر المبارك بنهاية عمل يوم الخميس الموافق 25 رمضان 1445هـ الموافق لـ4 أبريل 2024م وتستأنف البنوك أعمالها يوم الأحد 5 شوال 1445هـ الموافق لـ14 أبريل 2024م. وتبدأ إجازة عيد الأضحى المبارك بنهاية عمل يوم الخميس الموافق 7 ذي الحجة 1445هـ الموافق 13 من يونيو 2024م، وتستأنف البنوك أعمالها يوم الأحد الموافق 17 ذي الحجة 1445هـ الموافق لـ23 يونيو 2024.

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