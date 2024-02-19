زلزالٌ بقوة 4.9 درجة يضرب البيرو

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محمد بن مسعود - الدمام - تم النشر في: 19 فبراير 2024, 8:20 صباحاً

ضرب زلزالٌ بقوة 4.9 درجة على مقياس ريختر، اليوم، مقاطعة أورانج في البيرو؛ الواقعة بالمحيط الهادئ. وقالت هيئة المسح الجيولوجي الأمريكية: "إن الزلزال وقع على بُعد 9 كلم شمال سانتا آنا، وعلى عُمق 93.9 كلم". ولم ترد أنباءٌ إلى الآن عن أضرارٍ بشرية أو مادية من جرّاء الزلزال.

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