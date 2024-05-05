مجهشًا بالبكاء.. "فنان العرب" محمد عبده يعلن إصابته بالسرطان وخضوعه للعلاج في باريس

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محمد بن مسعود - الدمام - أعلن فنان العرب محمد عبده عن إصابته بمرض السرطان وخضوعه للعلاج في باريس.

جاء ذلك في مداخلة هاتفية مع برنامج "تفاعلكم"، حيث قال وهو يتحدث بألم وحزن في تعازيه بوفاة الأمير بدر بن عبدالمحسن: "يا حبيبي يا بدر يا رفيق الدرب ورفيق العمر، الآن أخذ كيماوي الآن في باريس. الله معنا، الله يحبنا"، وأجهش في البكاء.

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