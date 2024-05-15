انت الان تتابع شاهد.. "الثقفي" يطبّق عمليًّا مع طلابه بالطائف برنامج "المزولة الشمسية الفلكية" ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لامدادكم بكل ماهو جديد وحصري والان مع التفاصيل

محمد بن مسعود - الدمام - تم النشر في: 15 مايو 2024, 8:55 صباحاً

نفّذ معلم مادة الدراسات الاجتماعية للصف الأول ثانوي، بمدرسة قرطبة بالطائف، الفلكي محمد بن ردة الثقفي، برنامج التطبيق العملي على المزولة الشمسية الفلكية، بإشراف مدير المدرسة سامي بن عابد الحارثي، ورائد النشاط حازم بن مساعد القرشي، والمنسق الإعلامي عبدالله الشمراني، والمعلم عابد السفياني، بمشاركة طلاب الصف الأول ثانوي -مسارات- بملعب المدرسة. وأوضح الثقفي لـ"الخليج 365" أن الطلاب تعرفوا من خلال البرنامج على المزولة الشمسية الطبيعية وفق عدة عناصر، وهي التعرف على المزولة الشمسية، والتعرف على دخول الوقت بداية ونهاية النهار بوجود الشمس بواسطة ظل الشاخص، ودخول الفصول الأربعة فلكيًّا، كذلك التعرف على المشارق والمغارب، وعلى المشرق والمغرب والمشرقين والمغربين، والتعرف على وقت صلاتي الظهر والعصر بواسطة ظل الشاخص، وعلى كروية الأرض من خلال حركة الظل، والتعرف على ظل الأجسام من حولنا، وطريقة عمل المزولة الشمسية. وقدّم الفلكي "الثقفي" شكره وتقديره لمدير المدرسة على دعمه لتنفيذ هذا البرنامج ضمن برامج النشاط الطلابي بالمدرسة، ولإدارة تعليم الطائف ممثلةً في قسم النشاط الطلابي.

كانت هذه تفاصيل خبر شاهد.. "الثقفي" يطبّق عمليًّا مع طلابه بالطائف برنامج "المزولة الشمسية الفلكية" لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكاملة ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على صحيفة سبق اﻹلكترونية وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.