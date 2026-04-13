تكنولوجيا: هاتف Oppo Find X9s Pro يظهر على China Telecom مع الكشف عن المواصفات الرئيسية

كتب هذا الموضوع سلطان القحطاني - تستعد أوبو لإطلاق هاتف Oppo Find X9s Pro في الصين والأسواق العالمية يوم 21 أبريل، وذلك إلى جانب هاتف Find X9 Ultra. وقبل موعد الإعلان، ظهر الهاتف على موقع China Telecom، كاشفًا معظم مواصفاته الرئيسية.

ووفقًا للإدراج، يعمل الهاتف بمعالج MediaTek Dimensity 9500، ويأتي بشاشة قياسها 6.32 بوصة. كما يؤكد التسريب أن الشاشة تتميز بحواف نحيفة للغاية بسماكة تبلغ 1.1 مم، ما يمنح الهاتف مظهرًا أكثر انسيابية.

وعلى صعيد التصوير، يضم الهاتف نظام كاميرات خلفية ثلاثي يتكون من مستشعرين بدقة 200 ميجابكسل، وهو ما أكدته أوبو رسميًا، إلى جانب كاميرا واسعة للغاية بدقة 50 ميجابكسل.

كما تتضمن وحدة الكاميرات مستشعر true color بدقة 3.2 ميجابكسل لتحسين دقة الألوان. أما في الأمام، فيوفر الهاتف كاميرا بدقة 32 ميجابكسل لصور السيلفي ومكالمات الفيديو.

وتكشف القائمة أيضًا أن الهاتف يحتوي على بطارية بسعة 7025 مللي أمبير، مع وزن يبلغ 200 جرام. كذلك يعمل الهاتف بنظام Android 16 مباشرة من العلبة.

وكانت أوبو قد كشفت بالفعل عن تصميم الهاتف وخيارات الألوان، بالإضافة إلى سعات الذاكرة والتخزين. كما أصبح الهاتف متاحًا للحجز المسبق في الصين قبل الإطلاق الرسمي.

