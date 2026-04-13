تكنولوجيا: مستخدمو ساعات Garmin يشتكون من مشاكل كبيرة ويهاجمون الشركة

كتب هذا الموضوع سلطان القحطاني - انتقد مستخدمو ساعات Garmin الشركة بعد ظهور مشاكل كبيرة في بعض الطرازات، مع توجيه اللوم أيضًا لطريقة تعاملها مع الأعطال التي يُقال إنها معروفة منذ فترة.

وتشير الشكاوى إلى تأثر ساعات Forerunner 255 وForerunner 265 وForerunner 955 وForerunner 965 بعد تحديث البرمجيات إلى الإصدار 27.09.

وتتركز أبرز المشاكل في عدم دقة قياس معدل ضربات القلب، وهو عنصر مهم خصوصًا لممارسي رياضات التحمل، حيث يعتمدون عليه لتحديد شدة التمرين. وعلى عكس بيانات المسافة التي يمكن تعديلها لاحقًا، يصعب تصحيح بيانات نبض القلب بعد تسجيلها، ما يؤثر على خطط التدريب وتحليل الأداء.

كما أبلغ بعض المستخدمين عن أخطاء في بيانات الارتفاع، إذ تم تسجيل تمارين على أرض مستوية وكأنها تضمنت صعودًا جبليًا. وتشير التقارير إلى أن هذه المشاكل ظهرت بعد تحديث النظام، ويُقال إنها موجودة منذ شهر يناير.

وفي المقابل، أشار بعض المستخدمين إلى أنهم لم يواجهوا هذه الأعطال، ما يجعل من الصعب تحديد مدى انتشار المشكلة بدقة. ومع ذلك، يوصي المتضررون بالتواصل مع Garmin للإبلاغ عن الأعطال وزيادة الضغط من أجل إصدار تحديث يعالجها.

