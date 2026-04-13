تهنئة رئيس جيبوتي بمناسبة إعادة انتخابه لولاية رئاسية جديدة

بعث خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز، برقية تهنئة، إلى رئيس جمهورية جيبوتي إسماعيل عمر جيله، بمناسبة إعادة انتخابه لولاية رئاسية جديدة.

وأعرب الملك سلمان بن عبدالعزيز، عن أصدق التهاني وأطيب التمنيات بالتوفيق والسداد لفخامته، ولشعب جمهورية جيبوتي الشقيق المزيد من التقدم والرخاء. وأشاد بتميز العلاقات الأخوية التي تربط بين البلدين والشعبين الشقيقين، والتي يسعى الجميع لتعزيزها وتنميتها في المجالات كافة.

من جهته، بعث ولي العهد رئيس مجلس الوزراء الأمير محمد بن سلمان، برقية تهنئة، إلى رئيس جيبوتي لذات المناسبة، حيث عبر ولي العهد، عن أصدق التهاني، وأطيب التمنيات بالتوفيق والسداد لفخامته، ولشعب جمهورية جيبوتي الشقيق المزيد من التقدم والرقي.