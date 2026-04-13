بالفيديو- “زغروتة” عربية تُربك سابرينا كاربنتر خلال حفل كوتشيلا قبل أن تعود وتعتذر

دبي - فريق التحرير: قدّمت الفنانة الأميركية سابرينا كاربنتر اعتذارًا بعد أن أخطأت في التعرف على هتاف احتفالي من أحد المعجبين خلال حفلها في مهرجان كوتشيلا، حيث ظنّت في لحظة ارتباك أنه “يودلنج” (أسلوب غناء سويسري)، ما أثار جدلًا واسعًا على مواقع التواصل.

وكتبت كاربنتر عبر منصة “إكس”: “أعتذر، لم أرَ الشخص بشكل واضح ولم أسمع جيدًا. كان ردّي نابعًا من ارتباك وسخرية ولم يكن مقصودًا للإساءة. كان بإمكاني التعامل مع الموقف بشكل أفضل”.

وأضافت: “الآن عرفت ما هي الزغروتة! وأرحب بكل أنواع الهتاف من الآن فصاعدًا”.

وكانت الواقعة قد حدثت خلال فقرتها على المسرح الرئيسي في كوتشيلا، عندما توقفت بين الأغاني بعد سماع صوت من الجمهور، لتقول: “أعتقد أنني سمعت يودلنج”، ما دفع المعجبة لتكرار الصوت. (http://www.instagram.com/p/DXEPtFuiE_G/)

وعندما سألتها سابرينا: “هل هذا ما تفعلينه؟ لا يعجبني ذلك”، ردّت المعجبة قائلة: “هذا من ثقافتي”.

لتستفسر كاربنتر: “ثقافتك هي اليودلنج؟”.

فأوضحت المعجبة: “إنه تعبير احتفالي”.

لكن سابرينا لم تتابع النقاش، وقالت مازحة: “هل هذا مهرجان Burning Man؟ ما الذي يحدث هنا؟ هذا غريب”.

وانتشر المقطع سريعًا على مواقع التواصل، حيث تبيّن لاحقًا أن الصوت هو “الزغروتة”، وهي تعبير احتفالي تقليدي في الثقافات العربية يُستخدم في الأفراح والمناسبات.

وأثار الموقف جدلًا واسعًا بين من اعتبر رد فعلها غير مناسب، وبين من دافع عنها مؤكدين أنها لم تكن تسمع بوضوح بسبب وجودها على المسرح.

وفي سياق الحفل، أوضحت كاربنتر للجمهور سبب توقفها قائلة إنها تحاول تفادي أي مشاكل تقنية، قبل أن تقدم أغنيتها الجديدة وسط تفاعل كبير.

كما تميز عرضها بطابع “هوليوودي كلاسيكي”، تخللته مفاجآت لافتة، من بينها ظهور الممثلة سوزان ساراندون في مشهد تمثيلي، وويل فيريل في فقرة كوميدية، وصامويل إل جاكسون بصوت مسجل خلال إحدى الأغاني، إضافة إلى افتتاحية بالأبيض والأسود ظهر فيها سام إليوت.

في سياق متصل، شهد مهرجان كوتشيلا فالي للموسيقى والفنون ارتفاعًا غير مسبوق في الأسعار خلال هذه النسخة ليتحوّل من مهرجان موسيقي شهير إلى تجربة فاخرة لا تناسب إلا أصحاب الميزانيات المرتفعة.

وبحسب تقارير متداولة، لم يعد الأمر يقتصر على ثمن التذكرة فقط، بل باتت تكلفة “التجربة الكاملة” هي ما يثقل كاهل الزوار. فحتى الخدمات الأساسية مثل شحن الهاتف قد تصل إلى نحو تسعين دولارًا، بينما تتجه خيارات الطعام إلى رفاهية مبالغ فيها، إذ ظهرت أصناف مثل الكافيار وقطع الدجاج المقلية بأسعار قد تصل إلى مئة وخمسة وعشرين دولارًا.

أما في السوق الثانوية، فقد ارتفعت أسعار التذاكر في اللحظات الأخيرة إلى آلاف الدولارات، ما يعكس حجم الطلب الكبير الذي يدفع الأسعار إلى مستويات صادمة.

الارتفاع الأكبر، وفق ما يتم تداوله، يظهر في الجانب الفاخر من المهرجان، حيث يتم عرض منازل للإيجار في الصحراء المحيطة بأسعار تصل إلى عشرات الآلاف من الدولارات، فيما قد تتجاوز تكلفة الأجنحة الفاخرة عشرات الآلاف ليوم واحد فقط، أو أكثر خلال عطلة نهاية الأسبوع بالكامل.

وبهذا، يبدو أن كوتشيلا لم يعد مجرد مهرجان موسيقي، بل تحوّل إلى حدث عالمي فاخر، حيث أصبح الرفاهية والخصوصية والراحة امتيازات تُشترى بثمن باهظ.