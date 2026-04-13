الرياض تستعد لأمسية طربية استثنائية مع  عبادي الجوهر

دبي - فريق التحرير: تستعد العاصمة السعودية الرياض، لاحتضان واحدة من أجمل الليالي الفنية تحت عنوان “ليلة ملك العود” والتي يحيّيها الموسيقار الدكتور عبادي الجوهر، في قلب مدينة الفن والجمال.

​​من المقرّر أن تُقام الحفلة المنتظرة يوم الجمعة الموافق الرابع والعشرين من أبريل، حيث سيطل عبادي الجوهر على جمهوره في تمام الساعة العاشرة مساءً.

سيقود الفرقة الموسيقية في هذه الليلة المايسترو أمير عبدالمجيد، مما يضمن تجربة فريدة تجمع بين أصالة اللحن ودقة التنفيذ الموسيقي.

كما ​وقع الاختيار على مسرح جامعة الأميرة نورة بالرياض ليكون مسرحاً لهذا الحدث الفني الضخم، لما يتمتع به المسرح من تجهيزات تقنية وصوتية عالمية.

ومن المتوقع أن يقدّم “الجوهر”، باقة من أجمل أغانيه الكلاسيكية والحديثة التي شكلت وجدان الأغنية الخليجية والعربية، ليروي عطش عشاق الطرب الأصيل في ليلة وُصفت بأنها “ليلة فخمة لا تُفوت”.