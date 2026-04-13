تكنولوجيا: خدمة YouTube Premium ترفع الأسعار دون خوف في حين تفشل خدمات البث الأخرى في فعل ذلك

كتب هذا الموضوع سلطان القحطاني - أكدت منصة يوتيوب رفع أسعار اشتراك Premium للمرة الأولى منذ نحو ثلاث سنوات، في خطوة تأتي ضمن موجة زيادات تضرب معظم خدمات البث.

ورغم أن هذه الزيادات عادة ما تُقابل بالرفض، يرى بعض المستخدمين أن اشتراك YouTube Premium لا يزال يقدم قيمة مرتفعة مقارنة بغيره.

وارتفعت الأسعار لتصبح 15.99 دولارًا للخطة الفردية بدلًا من 13.99 دولارًا، و26.99 دولارًا للخطة العائلية بدلًا من 22.99 دولارًا، بينما وصل اشتراك Lite إلى 8.99 دولارًا، وMusic Premium إلى 11.99 دولارًا شهريًا.

ورغم عدم إضافة مزايا جديدة، يظل الاشتراك جذابًا لدى المستخدمين الذين يعتمدون على YouTube يوميًا.

ويعود ذلك إلى كثافة الاستخدام مقارنة بخدمات أخرى مثل Netflix وDisney+، حيث يقدم YouTube تجربة خالية من الإعلانات ودعمًا مباشرًا لصناع المحتوى.

ومع ارتفاع تكاليف التخزين والبنية التحتية نتيجة الحجم الضخم للفيديوهات المرفوعة باستمرار، تبدو الزيادة السعرية أقل صدمة مقارنة بخدمات البث الأخرى التي رفعت أسعارها عدة مرات خلال السنوات الماضية.

