تكنولوجيا: أبل تختبر نظارات ذكية بتصاميم فاخرة ومواد عالية الجودة مع أربع نسخ مختلفة

كتب هذا الموضوع سلطان القحطاني - تختبر أبل عدة تصاميم مختلفة لنظاراتها الذكية المرتقبة، وفقًا لتقرير جديد، إذ تعمل الشركة على تطوير ما لا يقل عن أربع أشكال للإطارات بهدف تقديم منتج يتميز بتصميم فاخر ومواد عالية الجودة. وتسعى أبل إلى التفوق من ناحية التصميم لمنافسة الأجهزة المشابهة في السوق.

وتشير المعلومات إلى أن النظارات لن تكون من فئة الواقع المعزز، بل ستأتي كجهاز قابل للارتداء مزود بكاميرات وميكروفونات ومستشعرات.

كما ستتمكن من عرض الإشعارات، والتقاط الصور والفيديو، وتشغيل الموسيقى، إضافة إلى التفاعل مع ميزات الذكاء الاصطناعي مثل Siri المحسّن وقدرات التحليل البصري.

وستعتمد النظارات على الاتصال بالآيفون لتشغيل معظم وظائفها، لتكون أقرب إلى إكسسوار مكمل للهاتف، على غرار ما تقدمه Apple Watch وAirPods من تكامل مع منظومة أبل.

وتشمل التصاميم التي تختبرها أبل إطارًا مستطيلاً كبيرًا، وآخر مستطيلاً أنحف، بالإضافة إلى تصميم بيضاوي أو دائري أكبر، وخيار أصغر وأكثر أناقة من الشكل نفسه.

كما تدرس الشركة عدة ألوان مثل الأسود والأزرق المحيطي والبني الفاتح، بهدف تقديم مظهر مميز يسهل التعرف عليه.

ومن ناحية التصميم، ستأتي الكاميرات الأمامية بترتيب بيضاوي مع مؤشرات ضوئية محيطة بها، بينما تخطط أبل لاستخدام مادة acetate الفاخرة والمتينة بدلًا من البلاستيك التقليدي، لمنح النظارات إحساسًا أكثر جودة.

ومن المتوقع الإعلان عن النظارات في وقت لاحق من هذا العام أو مطلع 2027، على أن يصل الإطلاق الفعلي خلال ربيع أو صيف 2027. وتندرج هذه النظارات ضمن خطة أبل لتوسيع أجهزتها المعتمدة على الذكاء الاصطناعي، إلى جانب منتجات أخرى قيد التطوير.

