تكنولوجيا: هواوي تكشف عن هاتفًا اقتصاديًا جديدًا بمعالج Kirin 8000

كتب هذا الموضوع سلطان القحطاني - كشفت شركة هواوي عن هاتف Enjoy 90m Plus الجديد ضمن سلسلة Enjoy 90، لينضم إلى إصدارات Enjoy 90 وEnjoy 90 Plus وEnjoy 90 Pro Max.

ويستهدف الهاتف الفئة الاقتصادية مع مواصفات متوازنة، ويتوفر بثلاثة ألوان تشمل أسود نجمي وأبيض ريشة وبرتقالي مرجاني، دون إعلان رسمي عن السعر أو موعد التوفر حتى الآن.

ويأتي الهاتف بشاشة LCD بقياس 6.67 بوصة بدقة HD+ ومعدل تحديث 120 هرتز، بينما يعتمد على معالج Kirin 8000 من تطوير هواوي.

كما يوفر الهاتف سعة تخزين داخلية تصل إلى 256 جيجابايت دون دعم لبطاقات الذاكرة الخارجية، في حين لم تكشف الشركة عن حجم الذاكرة العشوائية.

وفي قسم التصوير، يضم الجهاز كاميرا خلفية واحدة بدقة 50 ميجابكسل بفتحة عدسة f/1.8 مع دعم تكبير رقمي حتى 10 مرات، إلى جانب كاميرا أمامية بدقة 8 ميجابكسل. ويعمل الهاتف بنظام HarmonyOS 6.0، دون تفاصيل حول مدة الدعم البرمجي.

ويحمل الجهاز بطارية بسعة 6620 مللي أمبير تدعم الشحن السلكي بقدرة 40 واط. كما يتضمن مستشعر بصمة جانبي، ودعم Wi-Fi 7 وBluetooth 6.0، إضافة إلى زر X مخصص لتشغيل التطبيقات بسرعة أو تنفيذ مهام محددة.

