صدمة مدوّية… نتائج المخدرات تفجّر العاصفة حول اسم إبراهيم تشيليكول

دبي - فريق التحرير: ضجّت مواقع التواصل الاجتماعي خلال الساعات الماضية بخبر صادم عن النجم التركي إبراهيم تشيليكول، بعد صدور نتائج العينات التي تم أخذها من عدد من المشاهير الأسبوع الماضي، والتي أظهرت – بحسب ما تم تداوله – وجود آثار من مخدر الكوكايين ومشتقاته في شعره.

ووفق المعلومات المتداولة، جاءت نتيجة فحص المخدرات الخاص بالممثل إيجابية، ما أثار موجة واسعة من الجدل والصدمة بين الجمهور، خصوصًا أن تشيليكول يُعد من أبرز نجوم الدراما التركية وأكثرهم شعبية في تركيا والعالم العربي.

وتفاعل المتابعون بشكل كبير مع الخبر، إذ عبّر كثيرون عن عدم تصديقهم لما تم تداوله، معتبرين أن القضية تمثل مفاجأة صادمة لمحبيه.

وتزامن انتشار هذه التطورات مع مشاركة تشيليكول حاليًا في بطولة مسلسل “الطبيب”، حيث يجسد شخصية الاستشاري إينان كورال، أحد أشهر أطباء مستشفى “تيرا”، ما دفع الجمهور للتساؤل حول مدى تأثير هذه القضية على مستقبل العمل، خاصة أن الشخصية التي يؤديها تحمل اسم “الطبيب إينان”، وسط تعليقات ساخرة ربطت بين الشخصية والأزمة.

وكانت نيابة إسطنبول العامة قد نفذت صباح يوم الثلاثاء في السابع من نيسان/أبريل الجاري عملية أمنية واسعة في إطار التحقيقات المتعلقة بالمخدرات، بالتنسيق مع فرع مكافحة جرائم المخدرات في قيادة الدرك بإسطنبول.

وأوضحت النيابة أن التحقيق يطال عددًا من الشخصيات العامة بتهم تتعلق بـ: شراء أو قبول أو حيازة مواد مخدرة أو منبهة بغرض الاستخدام،

استخدام المواد المخدرة أو المنبهة،

وتأمين أو توفير هذه المواد للغير.

وبحسب المعلومات، شملت قائمة الموقوفين عددًا من المشاهير من بينهم: إبراهيم تشيليكول، سيمغي ساغين، ملاك موسو، مصطفى ججلي، إلى جانب أسماء أخرى.

وأكدت النيابة أن التحقيقات لا تزال مستمرة بحساسية عالية، وأن الإجراءات القانونية ستُتخذ وفق القوانين التركية.