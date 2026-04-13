شكرا لقرائتكم خبر جيل عربي واعد يشعل مضمار تونس… بطولة الشباب تفتح أبواب الذهب والطموح القاري ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

السعودية - بواسطة أيمن الوشواش - تتجه الأنظار العربية نحو العاصمة التونسية، التي تستعد لاحتضان منافسات البطولة العربية الحادية والعشرين لألعاب القوى للشباب والشابات خلال الفترة من 26 إلى 30 أبريل الجاري، في حدث رياضي يُعد أحد أبرز محطات صناعة الأبطال في العالم العربي، ومنصة حقيقية لاكتشاف المواهب التي تُمهّد طريقها نحو المنافسات القارية والعالمية.

وتحمل هذه النسخة طابعاً خاصاً، في ظل مشاركة نخبة من أبرز المواهب الصاعدة، الذين يدخلون المنافسات بطموحات كبيرة تتجاوز حدود التتويج، لتصل إلى بناء حضور راسخ في المشهد الرياضي الدولي، وسط تنافس يُتوقع أن يكون على أعلى المستويات الفنية.

ويبرز اسم الإماراتي محمد عادل العلي كأحد أبرز المرشحين في مسابقة رمي المطرقة، مدعوماً بسجل مميز توّجه بإنجاز تاريخي تمثل في تحقيق أول ميدالية آسيوية للإمارات، بعد فوزه ببرونزية البطولة الآسيوية في البحرين عام 2025.

ويدخل العلي المنافسات بجاهزية فنية ونفسية عالية، بعد برنامج تدريبي مكثف بإشراف الجهاز الفني، معتمداً على تراكم الخبرات من المشاركات المحلية والدولية، واضعاً نصب عينيه مواصلة التألق واعتلاء منصات التتويج العربية، تمهيداً للظهور العالمي.

ومن الجانب السعودي، تمثل العداءة مياسة ذكر الله أحد أبرز الأسماء المنتظرة في سباق 100 متر، حيث تخوض غمار البطولة بطموح اكتساب مزيد من الخبرة وتعزيز حضورها في سباقات السرعة.

وتُعد مشاركتها امتداداً لحراك متصاعد تشهده ألعاب القوى السعودية على مستوى الفئات السنية، في ظل دعم متزايد لتأهيل جيل قادر على المنافسة إقليمياً ودولياً.

وفي منافسات رمي الرمح، تدخل المصرية أسيل أسامة مطاوع البطولة بطموحات كبيرة، مستندة إلى سجل حافل بالإنجازات، أبرزها التتويج بالبطولة العربية والأفريقية مع تسجيل رقم أفريقي جديد.

وتضع أسيل نصب عينيها تحطيم الرقم القياسي العربي خلال هذه النسخة، في إطار استعداداتها المبكرة لبطولة العالم للشباب، ما يمنح مشاركتها بُعداً تنافسياً واستعدادياً في آنٍ واحد.

وفي سباق 110 أمتار حواجز، يدخل الكويتي مشاري محمد المطيري المنافسات بطموح واضح نحو الذهب، مدفوعاً بسجل مميز تُوّج خلاله بطلاً للخليج وغرب آسيا لفئة الشباب في 2025.

ورغم التحديات التي واجهت تحضيراته، إلا أن الدعم المؤسسي والجاهزية البدنية والفنية يضعانه ضمن أبرز المرشحين للصعود إلى منصة التتويج، مع تطلع للتأهل إلى بطولة العالم.

وفي سباق 800 متر، يبرز العُماني اليزن راشد الشامسي كأحد الأسماء الطامحة لتحقيق إنجاز جديد، بعد أن سجّل حضوراً لافتاً بحصوله على المركز الثالث في دورة الألعاب الآسيوية.

ويدخل الشامسي المنافسات بروح عالية، مستنداً إلى إعداد طويل قائم على الصبر والانضباط، واضعاً هدف التتويج نصب عينيه في واحدة من أقوى سباقات البطولة.

منصة لصناعة المستقبل الرياضي العربي

وتتجاوز أهمية البطولة حدود المنافسة على الميداليات، إذ تمثل محطة استراتيجية لاكتشاف وصقل المواهب، وبناء قاعدة رياضية قادرة على تمثيل الدول العربية في المحافل الكبرى، وفي مقدمتها بطولات العالم والألعاب الأولمبية.

ومع تلاقي الطموح بالإعداد، تبدو تونس على موعد مع ولادة نجوم جدد، يخطّون أولى خطواتهم نحو المجد، في مضمار لا يعترف إلا بمن يملك الإرادة والقدرة على تحويل الحلم إلى إنجاز.