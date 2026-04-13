سعر سهم بوينج (BA) يتراجع عقب اصطدامه بمقاومة متوسطه المتحرك البسيط – توقعات اليوم – 13-04-2026

تراجع سعر سهم شركة بوينج BOEING COMPANY (BA) خلال تداولاته اللحظية الأخيرة، وذلك على اثر اصطدامه بمقاومة متوسطه المتحرك البسيط لفترة 50 يوماً السابقة، في ظل سيطرة موجة تصحيحية هابطة على المدى القصير، مع بدء تشكل دايفرجنس سلبي بمؤشرات القوة النسبية، بعد وصولها لمناطق شديدة التشبع بعمليات الشراء، بشكل مبالغ فيه مقارنة بحركة السرع، مع بدء توارد الإشارات السلبية منها.

لهذا فتوقعاتنا تشير إلى هبوط سعر السهم خلال تداولاته القادمة، طيلة ثبات مستوى المقاومة 228.95$، ليستهدف مستوى الدعم 202.30$.

توقعات سعر السهم لهذا اليوم: هابط