سعر سهم بوينج (BA) يتراجع عقب اصطدامه بمقاومة متوسطه المتحرك البسيط – توقعات اليوم – 13-04-2026
دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم FX News Today
2026-04-13 12:10PM UTC
الكاتب: يوسف عمر
المنقح: محمد غيث
تدقيق: خالد سلطان
تراجع سعر سهم شركة بوينج BOEING COMPANY (BA) خلال تداولاته اللحظية الأخيرة، وذلك على اثر اصطدامه بمقاومة متوسطه المتحرك البسيط لفترة 50 يوماً السابقة، في ظل سيطرة موجة تصحيحية هابطة على المدى القصير، مع بدء تشكل دايفرجنس سلبي بمؤشرات القوة النسبية، بعد وصولها لمناطق شديدة التشبع بعمليات الشراء، بشكل مبالغ فيه مقارنة بحركة السرع، مع بدء توارد الإشارات السلبية منها.
لهذا فتوقعاتنا تشير إلى هبوط سعر السهم خلال تداولاته القادمة، طيلة ثبات مستوى المقاومة 228.95$، ليستهدف مستوى الدعم 202.30$.
توقعات سعر السهم لهذا اليوم: هابط