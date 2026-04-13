النفط يقفز بأكثر من 7% فوق 102 دولار مع اقتراب الحصار الأمريكي على إيران

دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم •الدولار الأمريكي يرتفع في سوق الصرف الأجنبي

•انهيار محادثات السلام بين واشنطن وطهران في إسلام آباد

•الولايات المتحدة تستعد لفرض حصار بحري على الموانئ الإيرانية

•ارتفاع أسعار النفط يجدد مخاوف التضخم ويضغط على البنوك المركزية



فقدت أسعار الفضة قرابة 4.5% بالسوق الأوروبية يوم الاثنين لتبتعد عن المستويات الأعلى في ثلاثة أسابيع ،في طريقها صوب تكبّد أول خسارة خلال الخمسة أيام الأخيرة ،بسبب نشاط عمليات التصحيح وجني الأرباح ،بالإضافة إلى ضغط ارتفاع الدولار الأمريكي بعد انهيار محادثات السلام بين الولايات المتحدة و إيران في باكستان.



مع تصاعد تهديدات الولايات المتحدة بفرض حصار بحري على مضيق هرمز والموانئ الإيرانية، قفزت أسعار النفط العالمية بأكثر من 10%، في تطور يعيد إلى الواجهة مخاوف تسارع التضخم عالميًا، ويزيد من الضغط على بنك الاحتياطي الفيدرالي من أجل رفع أسعار الفائدة فى الأجل القريب.



نظرة سعرية

•أسعار الفضة اليوم:انخفضت أسعار معدن الفضة بحوالي 4.5% إلى (72.63$ ) ، من مستوى افتتاح التعاملات عند (75.93$)، وسجلت أعلى مستوي عند (75.93$).



•عند تسوية الأسعار يوم الجمعة، حققت أسعار الفضة ارتفاع بنسبة 0.8% ، في رابع مكسب يومي على التوالي ،بالقرب من أعلى مستوى في ثلاثة أسابيع عند 77.65 دولارًا للأونصة ،بدعم تراجع الدولار الأمريكي.



•وعلى مدار الأسبوع المنصرم ،حققت أسعار الفضة ارتفاع بنسبة 4.0% ،في ثالث مكسب أسبوعي على التوالي ،بعد الإعلان عن هدنة الأسبوعين في الحرب الإيرانية.



الدولار الأمريكي

ارتفع مؤشر الدولار يوم الاثنين في مستهل تعاملات الأسبوع بنسبة 0.5% ،ليبدأ في التعافي الواسع من المستويات الأدنى في شهر ،عاكساً صعود مستويات العملة الأمريكية مقابل سلة من العملات العالمية.



بخلاف عمليات الشراء من مستويات منخفضة ،ارتفعت مستويات الدولار الأمريكي بسبب مخاوف تجدد الحرب في منطقة الشرق الأوسط ،بعد انهيار محادثات السلام بين الولايات المتحدة وإيران في باكستان.



وقال شاول كافونيك، المحلل في شركة إم إس تي ماركي: عادت السوق الآن إلى حد كبير إلى وضعها قبل وقف إطلاق النار.



مستجدات الحرب الإيرانية

•انتهت المحادثات بين الولايات المتحدة وإيران في إسلام آباد إلى طريق مسدود.

•إصرار واشنطن على تفكيك كامل لما تبقى من منشآت تخصيب اليورانيوم فى إيران.

•مطالبة طهران برفع فوري لكافة العقوبات الاقتصادية قبل تمديد الهدنة.

•ترامب يقول إن الولايات المتحدة ستفرض حصارًا على مضيق هرمز بعد فشل محادثات السلام مع إيران.

•أمر ترامب البحرية الأمريكية بفرض حصار على مضيق هرمز ابتداءً من الساعة العاشرة صباحًا بتوقيت شرق الولايات المتحدة يوم الاثنين.

•ترامب يعتقد أن إيران ستواصل الحوار؛ طهران تسعى إلى "اتفاق متوازن وعادل".

•إيران تحذر من رد قاسٍ على الحصار، وتتهم الولايات المتحدة بالتشدد في المفاوضات.

• ذكرت صحيفة وول ستريت جورنال أن ترامب ومستشاريه يدرسون شنّ ضربات محدودة على إيران.



أسعار النفط العالمية

قفزت أسعار النفط بأكثر من 10% يوم الاثنين ، بعد فشل المحادثات الأمريكية الإيرانية في التوصل إلى اتفاق، مما ترك وقف إطلاق النار الهش معلقًا، واستمرار خنق صادرات الطاقة من الشرق الأوسط.



مما لا شك فيه أن ارتفاع أسعار النفط العالمية يجدد مخاوف تسارع التضخم، مما قد يدفع البنوك المركزية العالمية خاصة بنك الاحتياطي الفيدرالي إلى رفع أسعار الفائدة في الأجل القريب، في تحول حاد عن توقعات ما قبل الحرب بخفض أو تثبيت أسعار الفائدة الأمريكية لفترة طويلة.



الفائدة الأمريكية

•بعد ارتفاع أسعار النفط ووفقًا لأداة "فيد ووتش" التابعة لمجموعة‎‎‎‎‏"CME‏‎"‎‏ : تراجع تسعير احتمالات الإبقاء على أسعار الفائدة الأمريكية دون أي تغيير في اجتماع أبريل من 99% إلى 96%،وارتفع تسعير احتمالات رفع أسعار الفائدة بنحو 25 نقطة ‏أساس من1% إلى 4%.



•ومن أجل إعادة تسعير تلك الاحتمالات ،يتابع المستثمرون عن كثيب صدور المزيد من البيانات الاقتصادية من الولايات المتحدة.



نظرة فنية

سعر الفضة يتعرض للضغط السلبي – توقعات اليوم – 13-04-2026