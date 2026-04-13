الفضة تفقد قرابة 4.5% بسبب تصاعد التوترات حول مضيق هرمز

دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم •الدولار الأمريكي يرتفع في سوق الصرف الأجنبي

•تصاعد مخاوف تجدد العمليات العسكرية في الشرق الأوسط

•الولايات المتحدة تستعد لفرض حصار بحري على مضيق هرمز

•ارتفاع أسعار النفط يجدد مخاوف التضخم ويضغط على البنوك المركزية



فقدت أسعار الذهب أكثر من 2% بالسوق الأوروبية يوم الاثنين في مستهل تعاملات الأسبوع ،لتواصل خسائرها لليوم الثاني على التوالي ،لتبتعد عن أعلى مستوى في ثلاثة أسابيع ،مع استمرار عمليات التصحيح وجني الأرباح ،بالإضافة إلى ضغط ارتفاع الدولار الأمريكي بعد فشل محادثات السلام بين الولايات المتحدة وإيران في باكستان.



مع تصاعد تهديدات الولايات المتحدة بفرض حصار بحري على مضيق هرمز والموانئ الإيرانية، قفزت أسعار النفط العالمية بأكثر من 10%، في تطور يعيد إلى الواجهة مخاوف تسارع التضخم عالميًا، ويزيد من الضغط على مجلس الاحتياطي الفيدرالي من أجل رفع أسعار الفائدة فى الأجل القريب.



نظرة سعرية

•أسعار الذهب اليوم:انخفضت أسعار معدن الذهب بنسبة 2.2% إلى (4,644.52$) ، من مستوى افتتاح التعاملات عند (4,749.45$) ، وسجلت أعلى مستوي عند (4,749.45$).



•عند تسوية الأسعار يوم الجمعة،فقدت أسعار الذهب نسبة 0.4%، في أول خسارة في غضون الأربعة أيام الأخيرة ،بسبب عمليات التصحيح وجني الأرباح من أعلى مستوى في ثلاثة أسابيع عند 4,857.56 دولاراً للأونصة.



•وحققت أسعار الذهب الأسبوع الفائت ارتفاع بنسبة 1.55%،في ثاني مكسب أسبوعي على التوالي ،بفضل تراجع الدولار الأمريكي بعد الإعلان عن هدنة الأسبوعين فى الحرب الإيرانية.



الدولار الأمريكي

ارتفع مؤشر الدولار يوم الاثنين في مستهل تعاملات الأسبوع بنسبة 0.5% ،ليبدأ في التعافي الواسع من المستويات الأدنى في شهر ،عاكساً صعود مستويات العملة الأمريكية مقابل سلة من العملات العالمية.



وكما نعلم أن صعود مستويات العملة الأمريكية، يجعل السبائك الذهبية المسعرة بالدولار الأمريكي أقل جاذبية للمشترين الذين يحملون عملات أخرى.



بخلاف عمليات الشراء من مستويات منخفضة ،ارتفعت مستويات الدولار الأمريكي بسبب مخاوف تجدد الحرب في منطقة الشرق الأوسط ،بعد انهيار محادثات السلام بين الولايات المتحدة وإيران في باكستان.



وقال شاول كافونيك، المحلل في شركة إم إس تي ماركي: عادت السوق الآن إلى حد كبير إلى وضعها قبل وقف إطلاق النار.



مستجدات الحرب الإيرانية

•انتهت المحادثات بين الولايات المتحدة وإيران في إسلام آباد إلى طريق مسدود.

•إصرار واشنطن على تفكيك كامل لما تبقى من منشآت تخصيب اليورانيوم فى إيران.

•مطالبة طهران برفع فوري لكافة العقوبات الاقتصادية قبل تمديد الهدنة.

•ترامب يقول إن الولايات المتحدة ستفرض حصارًا على مضيق هرمز بعد فشل محادثات السلام مع إيران.

•أمر ترامب البحرية الأمريكية بفرض حصار على مضيق هرمز ابتداءً من الساعة العاشرة صباحًا بتوقيت شرق الولايات المتحدة يوم الاثنين.

•ترامب يعتقد أن إيران ستواصل الحوار؛ طهران تسعى إلى "اتفاق متوازن وعادل".

•إيران تحذر من رد قاسٍ على الحصار، وتتهم الولايات المتحدة بالتشدد في المفاوضات.

•ذكرت صحيفة وول ستريت جورنال أن ترامب ومستشاريه يدرسون شنّ ضربات محدودة على إيران.



أسعار النفط العالمية

قفزت أسعار النفط بأكثر من 10% يوم الاثنين ، بعد فشل المحادثات الأمريكية الإيرانية في التوصل إلى اتفاق، مما ترك وقف إطلاق النار الهش معلقًا، واستمرار خنق صادرات الطاقة من الشرق الأوسط.



مما لا شك فيه أن ارتفاع أسعار النفط العالمية يجدد مخاوف تسارع التضخم، مما قد يدفع البنوك المركزية العالمية خاصة مجلس الاحتياطي الفيدرالي إلى رفع أسعار الفائدة في الأجل القريب، في تحول حاد عن توقعات ما قبل الحرب بخفض أو تثبيت أسعار الفائدة الأمريكية لفترة طويلة.



الفائدة الأمريكية

•بعد ارتفاع أسعار النفط ووفقًا لأداة "فيد ووتش" التابعة لمجموعة‎‎‎‎‏"CME‏‎"‎‏ : تراجع تسعير احتمالات الإبقاء على أسعار الفائدة الأمريكية دون أي تغيير في اجتماع أبريل من 99% إلى 96%،وارتفع تسعير احتمالات رفع أسعار الفائدة بنحو 25 نقطة ‏أساس من1% إلى 4%.



•ومن أجل إعادة تسعير تلك الاحتمالات ،يتابع المستثمرون عن كثيب صدور المزيد من البيانات الاقتصادية من الولايات المتحدة.



توقعات حول أداء الذهب

قال كبير محللي السوق في كيه سي إم تريد "تيم ووترر": تلاشى التفاؤل بشأن وقف إطلاق النار بعد فشل محادثات السلام، وأدى الارتفاع الناتج في أسعار الدولار والنفط إلى تراجع الذهب مجددًا.



وأضاف ووترر: بمجرد أن تتجاوز أسعار النفط 100 دولار، تتجه الأنظار سريعًا إلى احتمالية رفع البنوك المركزية لأسعار الفائدة لكبح التضخم، وهذه التوقعات بشأن أسعار الفائدة هي التي تُضعف أداء الذهب.



صندوق ‏SPDR

حيازات الذهب لدى صندوق ‏SPDR Gold Trust‏ اكبر صناديق المؤشرات العالمية ‏المدعومة ،ظلت يوم الجمعة بدون أي تغيير يذكر ،ليستمر الإجمالي عند 1,052.42 طن متري ،والذي يعد أدنى مستوى فى نحو أسبوع.



نظرة فنية

سعر الذهب يخرج من نطاق قناة سعريه تصحيحية صاعدة - توقعات اليوم – 13-04-2026