شركة “Strategy” تضخ مليار دولار في البيتكوين رغم خسائرها المؤقتة

عادت شركة “Strategy” إلى الشراء المكثف للبيتكوين، بعد أن ضخت نحو مليار دولار لاقتناء ما يقارب 14 ألف عملة بيتكوين، في خطوة تعكس استمرار رهانها طويل الأجل على العملة الرقمية.

وبهذه الصفقة، ارتفع إجمالي حيازات الشركة إلى نحو 780 ألف بيتكوين، بقيمة تقارب 59 مليار دولار.

ورغم هذا التوسع الكبير، لا تزال الشركة تسجل خسائر غير محققة تُقدّر بحوالي 3.5 مليار دولار، كون متوسط سعر الشراء أعلى من السعر الحالي.

Strategy has acquired 13,927 BTC for ~$1.00 billion at ~$71,902 per bitcoin and has achieved BTC Yield of 5.6% YTD 2026. As of 4/12/2026, we hodl 780,897 $BTC acquired for ~$59.02 billion at ~$75,577 per bitcoin. $MSTR $STRC https://t.co/xVKjg2cEVP — Michael Saylor (@saylor) April 13, 2026

التحرك جاء بعد تلميحات من “مايكل سايلور”، الذي أشار إلى نية تنفيذ صفقة كبيرة، مؤكدا أن نموذج الشركة يعتمد على تحقيق عوائد من نمو البيتكوين ويتجاوز حد معين يسمح بتغطية التزامات الشركة دون الحاجة لإصدار أسهم جديدة.

وتعكس هذه الاستراتيجية ارتباط أداء الشركة بشكل وثيق بحركة البيتكوين، حيث تراجع سهم الشركة منذ بداية العام بنحو 18%، بالتوازي مع أداء العملة الرقمية البيتكوين.

