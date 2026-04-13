وزير الثقافة يزور المعرض الوطني لإندونيسيا

السعودية - بواسطة أيمن الوشواش - زار الأمير بدر بن عبد الله بن فرحان آل سعود، وزير الثقافة اليوم في العاصمة الإندونيسية جاكرتا، المعرض الوطني لإندونيسيا (National Gallery of Indonesia)، والتقى خلال الزيارة برئيسة وكالة التراث الإندونيسي السيدة إنديرا إستيانتي نور جادين.

وجرى خلال اللقاء استعراض التعاون والتبادل الثقافي القائم بين المؤسسات المتحفية في المملكة وإندونيسيا، وبحث سُبل تعزيز التعاون مع معرض إندونيسيا الوطني ومتحف ثقافات العالم في المملكة من خلال تبادل الخبرات وإقامة برامج إعارات طويلة المدى.

وتجوّل وزير الثقافة في المعرض الوطني لإندونيسيا، الذي يعد أحد أهم المؤسسات الثقافية في جمهورية إندونيسيا، وقد تأسس في عام 1999م، ويضم أكثر من 1700 عمل فني، تشمل لوحات زيتية ومنحوتات وفنون بصرية، ويقدم المعرض أعمالاً لروّاد الفن الإندونيسي مثل رادين صالح، وأفاندي، وباسوكي عبد الله. كما يضم أعمالاً عالمية لفنانين مثل فاسيلي كاندنسكي وهانس هارتونغ.

وينقسم المعرض إلى عدة قاعاتٍ رئيسية، من أبرزها معرض دائم يعرض التسلسل الزمني لتطور الفن الإندونيسي من القرن التاسع عشر حتى اليوم، ومعارض مؤقتة تستضيف بشكلٍ دوري فنانين محليين ودوليين، وقاعات لأنشطةٍ تعليمية، من بينها ورش العمل، والندوات وغيرها.

ورافق وزير الثقافة خلال زيارته مساعد وزير الثقافة الأستاذ راكان بن إبراهيم الطوق.