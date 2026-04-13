هبوط الأسهم الأمريكية بعد فشل محادثات السلام بين الولايات المتحدة وإيران وتزايد قلق المستثمرين

دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم تراجعت أسعار عملة البيتكوين إلى ما دون 71 ألف دولار عقب انهيار المحادثات الثنائية بين باكستان والهند يوم الجمعة في إسلام آباد. وخسرت العملة نحو 4200 دولار خلال ثلاث ساعات فقط، فيما تراجعت عملة إكس آر بي بنسبة 8.3% خلال جلسة واحدة.

وفي الوقت الذي اندفع فيه المستثمرون الأفراد إلى البيع، كشفت بيانات البلوك تشين الصادرة عن كريبتو كوانت أن المحافظ الضخمة (الحيتان) التي تمتلك أكثر من 1000 بيتكوين قامت بتجميع نحو 270 ألف عملة خلال الثلاثين يومًا الماضية، في أكبر موجة شراء مستدامة منذ أوائل عام 2013.

ويعكس هذا التباين بين حركة الأسعار والبيانات على السلسلة وضعًا قد يمهد لواحدة من أكثر الفترات حسمًا للأصول الرقمية في عام 2026، حيث تلوح في الأفق ثلاثة محفزات رئيسية بين 22 و29 أبريل، ومن المرجح أن يحدد مسارها ما إذا كانت بيتكوين ستعيد اختبار مستوى 80 ألف دولار أو تهبط دون 65 ألفًا.

تداعيات انهيار محادثات إسلام آباد على سوق العملات الرقمية

انسحب وزير الخارجية الهندي فيكرام ميسري من المحادثات الطارئة يوم الجمعة، مشيرًا إلى خلافات لا يمكن حلها بشأن الجدول الزمني للانسحاب من سياشين. ورغم أن وقف إطلاق النار لمدة 72 ساعة، الذي أعقب التوترات على خط السيطرة في كشمير، لا يزال قائمًا حتى 22 أبريل، فإن مصادر دبلوماسية أبلغت وكالة رويترز أن أي تمديد غير متوقع.

وتعرضت الأصول العالمية عالية المخاطر لعمليات بيع فورية، حيث انخفض مؤشر ستاندرد آند بورز 500 بنسبة 1.4%، بينما قفز الذهب إلى ما فوق 3240 دولارًا. وهبطت بيتكوين من نحو 74,900 دولار إلى 70,800 دولار، في أكبر انخفاض يومي لها منذ صدمة الرسوم الجمركية في مارس 2026.

أما عملة الريبل فتأثرت بشكل أكبر، إذ تراجعت من 1.44 دولار إلى 1.32 دولار، لتبقى أقل بنسبة 63% من ذروتها المسجلة في ديسمبر 2025 عند 3.65 دولار.

وجاء هذا التراجع الحاد نتيجة حساسية العملة المرتفعة تجاه المخاطر الجيوسياسية، إذ إن تحول اهتمام الكونغرس الأمريكي نحو الأزمات الخارجية يؤدي إلى تعطيل التشريعات المحلية الخاصة بالعملات الرقمية، وهو ما يضر بوضوح الإطار التنظيمي الذي تحتاجه العملة لتحقيق ارتفاعات جديدة.

وأغلقت بيتكوين تداولات الجمعة عند 70,767 دولارًا وفق بيانات منصة بوليجون دوت آي أو، قبل أن ترتفع بشكل طفيف خلال عطلة نهاية الأسبوع إلى نحو 70,869 دولارًا.

بيانات البلوك تشين تروي قصة مختلفة تمامًا

رغم الصورة القاتمة على السطح، تشير البيانات إلى اتجاه مختلف جذريًا.

فقد انخفضت احتياطيات بيتكوين على منصات التداول إلى 2.21 مليون عملة الأسبوع الماضي، وهو أدنى مستوى منذ ديسمبر 2017. وعادة ما يشير خروج العملات من المنصات إلى نية الاحتفاظ طويل الأجل بدلًا من البيع القريب. وخسرت المنصات نحو 48 ألف بيتكوين خلال الأسبوع المنتهي في 12 أبريل، ما يعكس تسارعًا في وتيرة السحب المستمرة منذ يناير.

وفي الوقت نفسه، أضافت محافظ الحيتان (التي تمتلك أكثر من 1000 بيتكوين) نحو 270 ألف عملة خلال 30 يومًا، أي ما يعادل نحو 19.1 مليار دولار بالأسعار الحالية. وكانت آخر مرة وصلت فيها وتيرة الشراء إلى هذا المستوى في أوائل 2013، عندما كانت بيتكوين تُتداول دون 100 دولار.

كما ظل مؤشر الخوف والطمع للعملات الرقمية في منطقة "الخوف الشديد" لمدة 46 يومًا متتاليًا، متراوحًا بين 8 و12 نقطة. وقد أدى الارتفاع المؤقت عقب إعلان وقف إطلاق النار إلى تصفية مراكز بيع قصيرة بقيمة 427 مليون دولار، ما كشف حجم الرافعة المالية الكبيرة في الرهانات الهبوطية.

وقد تكرّر هذا النمط — انخفاض احتياطيات المنصات مع تراكم الحيتان خلال فترات الخوف الشديد — ثلاث مرات سابقة في مارس 2020 ويونيو 2022 ونوفمبر 2022، وفي كل مرة ارتفعت بيتكوين بشكل ملحوظ بعد 12 شهرًا.

المعدّنون يقلّصون البيع رغم الضغوط

من جهة أخرى، خفّض معدّنو بيتكوين من وتيرة البيع. فقد أدت تداعيات عملية "التنصيف" (Halving) إلى خروج المعدّنين الأقل كفاءة من السوق خلال أواخر 2025، بينما يحتفظ الباقون بنحو 1.82 مليون بيتكوين في احتياطياتهم.

وسجّل معدل الهاش مستوى قياسيًا جديدًا بلغ 847 إكساهاش في الثانية الأسبوع الماضي، رغم تراجع الأسعار، ما يشير إلى أن المعدّنين المتبقين لا يزالون يحققون أرباحًا كافية لتحمل التقلبات دون الحاجة إلى تصفية أصولهم.

صورة السوق: الأفراد يبيعون… ورأس المال طويل الأجل يشتري

تعكس البيانات المجمعة من تدفقات المنصات ومحافظ الحيتان وسلوك المعدّنين أن ضغوط البيع تتركز لدى المستثمرين الأفراد وحائزي الأجل القصير، في حين يواصل المستثمرون ذوو الرؤية طويلة الأجل تعزيز مراكزهم، ما قد يمهد لتحولات كبيرة في اتجاه السوق خلال الأسابيع المقبلة.