تكنولوجيا: شاومي تكشف رسمياً عن موعد إطلاق هاتف الألعاب المنتظر Redmi K90 Max بشاشة فائقة السلاسة

كتب هذا الموضوع سلطان القحطاني - تستعد سلسلة هواتف Redmi K90 من شاومي لاستقبال إصدار جديد يركز بشكل أساسي على تلبية احتياجات عشاق الألعاب وهو هاتف Redmi K90 Max المنتظر. وكشفت شاومي رسمياً عن موعد إطلاق هذا الجهاز الجديد في الصين، حيث من المقرر الكشف عنه يوم الحادي والعشرين من شهر أبريل الحالي في تمام الساعة السابعة مساءً بالتوقيت المحلي. وإلى جانب هذا الإعلان، فتحت شاومي بالفعل باب الطلب المسبق للحصول على الهاتف عبر مختلف منصات التجارة الإلكترونية الصينية لتمكين المستخدمين من حجز نسخهم مبكراً قبل الطرح الرسمي في الأسواق.

وفيما يتعلق بالمواصفات البصرية والحرارية، أوضحت شاومي أن الجهاز سيأتي بشاشة ضخمة يبلغ مقاسها 6.83 بوصة وتتميز بمعدل تحديث فائق السلاسة يبلغ 165 هرتزاً مع ذروة سطوع تصل إلى 3500 شمعة لتوفير تجربة رؤية استثنائية أثناء اللعب. ويبرز نظام التبريد النشط كأحد أهم ميزات هذا الإصدار، حيث تدعي شاومي أن مروحة التبريد المدمجة التي يبلغ مقاسها 18.1 ملم قادرة على خفض درجة حرارة الجهاز بمقدار 10 درجات مئوية خلال 100 ثانية فقط من اللعب المتواصل مما يضمن أداءً مستقراً ويمنع ارتفاع حرارة الهاتف تحت الضغط الشديد.

يحمل الهاتف تصنيفات IP66 و IP68 و IP69 لمقاومة الماء والغبار، ويتميز بإطار قوي من سبائك الألومنيوم مع ظهوره حتى الآن بخيار لوني أنيق يسمى الفضي الفضائي. وتؤكد الصور التشويقية وجود إعداد كاميرا خلفية مزدوجة، ورغم عدم الكشف عن المواصفات التقنية الكاملة بشكل رسمي، إلا أن التسريبات تشير إلى احتمالية تزويده بمعالج Dimensity 9500 القوي وشريحة رسوميات منفصلة من نوع D2، وذلك في وقت تستعد فيه شركة أوبو أيضاً لإطلاق هواتفها الرائدة الجديدة Find X9 Ultra و Find X9s Pro في نفس اليوم.