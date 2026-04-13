تكنولوجيا: إطلاق جهاز الألعاب الكلاسيكي Anbernic RG Rotate بتصميم فريد يسهل حمله في الجيب

كتب هذا الموضوع سلطان القحطاني - أكدت شركة Anbernic رسمياً استعدادها لإطلاق جهازها المحمول الجديد المخصص للألعاب الكلاسيكية والذي يحمل اسم RG Rotate. ويأتي هذا الإصدار الجديد كجهاز عملي يسهل حمله في الجيب ويتمتع بقوة كافية لمحاكاة أجهزة الألعاب القديمة مع إمكانية استخدامه كبديل لمشغلات الصوتيات، وذلك بعد إطلاق الشركة لجهازي RG Vita و RG Vita Pro في الشهر الماضي بتصميم أفقي تقليدي واللذان يتوفران بسعر يبلغ 179 دولاراً أمريكياً. وعلى النقيض من ذلك، يتميز الإصدار الجديد بتصميم يشبه هاتف موتورولا فليب أوت الكلاسيكي، وسيتوفر بخيارين من الألوان هما الفضي اللامع الذي يتميز بهيكل من الألومنيوم والأسود القطبي المصنوع من بلاستيك ABS المتين.

ورغم تكتم الشركة المعتاد حول المواصفات التقنية الكاملة للجهاز في الوقت الحالي، إلا أن المقطع المرئي الترويجي أكد بعض التفاصيل المهمة المتعلقة بالطاقة والأداء. ويأتي الجهاز مزوداً ببطارية تبلغ سعتها 2000 مللي أمبير وتدعم الشحن بقدرة تبلغ 10 واط وتحديداً 5 فولت و 2 أمبير لضمان فترات لعب مناسبة، في حين تشير التوقعات إلى أن قدرات الجهاز في محاكاة الألعاب قد تقتصر على تشغيل ألعاب أجهزة نينتندو 64 وما دونها مما يجعله خياراً مثالياً لعشاق الألعاب الكلاسيكية التي لا تتطلب متطلبات تشغيل عالية.

وفيما يتعلق بالصوتيات ومنافذ التوصيل، يفتقر الجهاز بشكل واضح إلى مقبس سماعات الرأس القياسي الذي يبلغ مقاسه 3.5 ملم، وهو أمر يثير الاستغراب بالنظر إلى ترويج الشركة له كجهاز يحيي ذكريات مشغلات الموسيقى القديمة. ونتيجة لذلك، سيتعين على المستخدمين الاعتماد على منفذ USB Type-C المثبت في الجزء العلوي لإخراج الصوت وتوصيل السماعات السلكية، ولكن على الجانب الإيجابي يحتفظ الجهاز بفتحة مخصصة لبطاقات الذاكرة من نوع microSD لتوسيع مساحة التخزين بحرية، بالإضافة إلى تزويده بأزرار كتف مدمجة وقابلة للتبديل لتخصيص تجربة التحكم واللعب بما يتناسب مع راحة كل مستخدم.