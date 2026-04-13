تكنولوجيا: لينوفو تطلق حاسوبها المحمول IdeaPad Slim 5x بشاشة OLED فائقة السلاسة وبطارية ضخمة عالمياً

كتب هذا الموضوع سلطان القحطاني - وسعت لينوفو نطاق توفر حاسوبها المحمول الجديد IdeaPad Slim 5x 15Q8Y11 الذي يبلغ مقاس شاشته 15 بوصة ليصل إلى الأسواق العالمية وتحديداً في أوروبا. وتأتي هذه الخطوة بعد أسابيع قليلة من إطلاق لينوفو لهذا الإصدار في أمريكا الشمالية، وعقب وصول الإصدار الأصغر 13Q8Y11 إلى الأسواق الأوروبية ليكون خياراً مدمجاً وأكثر قوة مقارنة بجهاز IdeaPad Slim 5 14Q8X9 الذي يتوفر بسعر يبلغ 775 دولاراً أمريكياً، لتكمل الشركة بذلك تشكيلتها من خلال طرح الإصدار الأكبر حجماً لتلبية احتياجات المستخدمين الباحثين عن شاشات أوسع.

ويجمع هذا الحاسوب المحمول بين الأداء القوي والكفاءة بفضل اعتماده على أحدث معالجات كوالكوم وهو معالج Snapdragon X2 Plus X2P-42-100، مقترناً بذاكرة عشوائية سريعة من نوع LPDDR5X-9523 تبلغ سعتها 32 جيجابايت. وفيما يخص تجربة الرؤية، توفر لينوفو خيارين للشاشة لتناسب التفضيلات المختلفة، حيث يمكن للمستخدمين الاختيار بين شاشة من نوع IPS تدعم دقة عرض تبلغ 1200 بكسل مع معدل تحديث يبلغ 120 هرتزاً، أو الترقية إلى شاشة من نوع OLED تدعم دقة عرض تبلغ 1600 بكسل ومعدل تحديث فائق السلاسة يبلغ 165 هرتزاً، مع إمكانية تزويد الجهاز ببطارية اختيارية تبلغ سعتها 70 واطاً في الساعة لضمان فترات تشغيل طويلة.

يمكن الحصول على الحاسوب في المملكة المتحدة بسعر يبلغ 1440 جنيهاً إسترلينياً للإصدار الذي يضم مساحة تخزين تبلغ 1 تيرابايت، حيث تفرض لينوفو رسوماً إضافية تبلغ 40 جنيهاً إسترلينياً فقط للترقية إلى شاشة OLED دون أي تكلفة إضافية للحصول على البطارية الأكبر. وفي المقابل، تتراوح الأسعار المبدئية في منطقة اليورو ما بين 1199 و 1259 يورو لنفس التكوينات، بينما يبلغ سعر الجهاز في أستراليا ما لا يقل عن 2449 دولاراً أسترالياً للإصدار الأساسي، مع ملاحظة أن لينوفو تقتصر في السوق الأسترالي على بيع هذا الإصدار الذي يعتمد على بنية ARM بشاشة OLED فقط دون توفير خيار الشاشة الأقل دقة.