تكنولوجيا: ابتكار Noctua SuperDome يغير نظام تبريد حواسيب الألعاب بتصميم هندسي فريد

كتب هذا الموضوع سلطان القحطاني - يجيب ابتكار Noctua SuperDome الجديد عن التساؤل المستمر حول ما إذا كانت زيادة عدد المراوح في حواسيب الألعاب هي الخيار الأفضل دائماً، حيث طورت قناة Major Hardware على يوتيوب واحدة من أكثر اللوحات الجانبية غرابة لتستبدل اللوح الزجاجي التقليدي في هيكل Lian Li O11 Dynamic Evo XL. ويأتي هذا التصميم المبتكر على شكل نصف كرة ليحتضن 15 مروحة عالية الجودة يبلغ مقاسها 120 ملم من طراز Noctua NF-A12x25 G2 PWM، والتي تم دمجها معاً بتكلفة إجمالية تبلغ 525 دولاراً أمريكياً لتوفير تبريد فائق الفعالية لعتاد الألعاب القوي كبديل للوح الزجاجي الذي لا يساهم عادة في تبريد النظام.

وفيما يخص نظام التشغيل والاختبار، تم تكوين جميع المراوح الخمسة عشر لتعمل كمراوح إدخال لسحب الهواء البارد، بينما تتولى مروحتان في الجزء العلوي ومروحتان في الجزء السفلي من الهيكل مهمة طرد الهواء الساخن إلى الخارج. وأظهرت الاختبارات نتائج مذهلة أثناء تشغيل لعبة Battlefield 6، حيث انخفضت درجة حرارة المعالج من 86.4 درجة مئوية مع اللوح الزجاجي إلى 66.9 درجة مئوية فقط مع استخدام الابتكار الجديد، مما يعني تشغيل النظام بدرجة حرارة أبرد بحوالي 20 درجة مئوية. وعلى الرغم من أن المراوح تستهلك طاقة تبلغ 27.6 واطاً وتحافظ على هدوء نسبي أثناء التشغيل، إلا أن الحجم الضخم للتصميم وغياب فلتر الغبار يجعلان استخدامه العملي محدوداً، لكنه يثبت مجدداً فعالية زيادة عدد المراوح في تحسين التبريد.

لا يتم بيع هذه اللوحة الجانبية المبتكرة بشكل تجاري للجمهور في الأسواق، ولكن يمكن للهواة والمتحمسين صناعتها بأنفسهم في المنزل. وتتوفر جميع البيانات والملفات اللازمة للطباعة ثلاثية الأبعاد مجاناً للتحميل عبر موقع Thingiverse، ليتطلب الأمر بعد ذلك شراء المكونات الأساسية التي تشمل 15 مروحة متوافقة تتوفر بسعر يبلغ 35 دولاراً أمريكياً للمروحة الواحدة، إلى جانب امتلاك هيكل الحاسوب المتوافق من سلسلة Lian Li وتوفير المسامير المناسبة لتجميع هذا النظام الاستثنائي.