تكنولوجيا: هاتف Oppo A6s Pro يكسر القواعد بشاشة تعمل بكفاءة تامة تحت الأمطار الغزيرة

كتب هذا الموضوع سلطان القحطاني - تستعد أوبو لإحداث ثورة في تجربة استخدام الهواتف عبر إطلاق هاتفها الجديد Oppo A6s Pro ضمن الفئة المتوسطة غداً الموافق الرابع عشر من شهر أبريل، وذلك كخطوة استباقية قبل الكشف عن هاتفها الرائد Find X9 Ultra. ويهدف هذا الإصدار الجديد إلى معالجة واحدة من أكثر المشاكل اليومية المزعجة، وهي القدرة على التفاعل مع شاشة الهاتف بسلاسة أثناء هطول الأمطار، حيث يقدم الهاتف تقنية مبتكرة أطلقت عليها أوبو اسم اللمس الفائق تحت المطر، والتي تتفوق بمراحل على نظيراتها المتاحة حالياً في الأسواق وحتى في الهواتف المخصصة للمهام الشاقة.

وتسمح هذه التكنولوجيا الرائدة للشاشة بالاستجابة للمسات وتسجيلها بدقة متناهية حتى في ظل العواصف الكثيفة، حيث تؤكد أوبو أن الهاتف يعمل بكفاءة تامة تحت ظروف تلبي معيار المطر الأحمر الصيني الذي يصنف كأغزر فئة من الأمطار. ولا تقتصر متانة الهاتف على ذلك، بل يأتي مدعوماً بشهادة IP69K التي تمثل أعلى تصنيف لحماية الهواتف الاستهلاكية من دخول الماء والغبار لتوفير حماية ضد 38 نوعاً من المياه، بالإضافة إلى اعتماده على تصميم الهيكل الماسي المقاوم للسقوط، مما يجعله قادراً على النجاة من الصدمات والسقوط في برك المياه بكل سهولة.

وعلى صعيد المواصفات التقنية، يتميز الهاتف بشاشة مسطحة يبلغ مقاسها 6.57 بوصة وتدعم دقة عرض تبلغ 1080 بكسل، ويعتمد في أدائه على معالج Dimensity 6300 من ميدياتك. وتعتبر البطارية العملاقة التي تبلغ سعتها 7000 مللي أمبير من أبرز مفاجآت هذا الجهاز، خاصة وأنه يحتفظ بتصميم نحيف يبلغ سمكه 8.32 ملم ووزن خفيف يبلغ 193 جراماً، كما يضم الهاتف كاميرا خلفية مزدوجة تبلغ دقتها 50 و 2 ميجابكسل وكاميرا أمامية تبلغ دقتها 16 ميجابكسل، مع خيارات لسعة التخزين تبدأ من 8 جيجابايت من الذاكرة العشوائية وتصل إلى 12 جيجابايت مع مساحة تخزين تبلغ 512 جيجابايت.

ورغم عدم تأكيد أوبو للأسعار الرسمية حتى هذه اللحظة، إلا أن هذه المواصفات الاستثنائية تتجاوز التوقعات المعتادة في هذه الفئة السعرية. وبالنظر إلى أن أول هاتف يحمل هذا التصنيف العالي للمقاومة كان هاتف OnePlus 15 الذي أنتجته أوبو ويتوفر بسعر يقارب 900 دولار أمريكي، فمن المتوقع أن يساهم هذا الهاتف المتوسط في جعل هذه التكنولوجيا المتقدمة في متناول الجميع، في حين ستكشف تفاصيل الإطلاق الرسمي غداً ما إذا كانت هذه التقنيات سترقى إلى مستوى التوقعات في الاستخدام الفعلي.