تكنولوجيا: تسريبات تكشف عن قدرات التصوير الخارقة لهاتف Oppo Find X9 Ultra وعدسات هاسلبلايد العملاقة

كتب هذا الموضوع سلطان القحطاني - قبل أيام قليلة من إطلاقه العالمي الرسمي المقرر في الحادي والعشرين من شهر أبريل، يتصدر هاتف Oppo Find X9 Ultra عناوين الأخبار ومنصات التواصل الاجتماعي. وكشفت مقاطع مرئية حديثة للمراجعات الأولية والصور الترويجية عن استعداد الهاتف لمنافسة أجهزة فيفو وشاومي بقوة من خلال مجموعة عدسات Hasselblad Earth Explorer Master Kit، والتي تأتي مزودة بمحول تقريب خارجي ضخم يبلغ 300 ملم وغطاء حماية متطور يعمل كمقبض احترافي للكاميرا ليحول الهاتف المحمول إلى آلة تصوير متكاملة.

وصُممت عدسة التقريب الخارجية الطويلة لتعزيز قدرات التقريب البصري المذهلة التي يمتلكها الهاتف بالفعل، حيث توفر تكبيراً إضافياً يبلغ حوالي 4.28 ضعفاً لتوسيع نطاق الرؤية البصرية بشكل كبير. ويبدو أن هذا المحول الخارجي مصمم خصيصاً للعمل بتوافق تام مع كاميرا التقريب التي تبلغ دقتها 200 ميجابكسل وتدعم التقريب البصري حتى 3 أضعاف، ليحول هذا المستشعر إلى قوة بصرية هائلة قادرة على الوصول إلى تقريب يبلغ 13 ضعفاً بجودة بصرية فائقة الوضوح والاحترافية.

وعلى الرغم من هذه الأرقام المذهلة، يبرز تساؤل منطقي حول مدى الحاجة الفعلية لمحول التقريب الخارجي في ظل وجود كاميرا بيريسكوب أصلية مدمجة تدعم التقريب حتى 10 أضعاف وتعتمد عليها الشركة بشكل كبير، مما قد يجعل التكبير بمقدار 13 ضعفاً أمراً متكرراً. ولكن يبدو أن أوبو تشعر بضرورة توفير هذه الملحقات لمنافسة الشركات الأخرى التي تقدم خيارات مشابهة مع هواتفها الرائدة، مما يجعل هذا الإصدار الجديد يتربع على عرش أكثر كاميرات الهواتف تنوعاً وشمولية لعام 2026.

وفيما يخص المواصفات التقنية الدقيقة، يضم الهاتف إعداداً خرافياً يتكون من كاميرا رئيسية بمستشعر سوني LYT-901 تبلغ دقتها 200 ميجابكسل بفتحة عدسة تبلغ f/1.5، إلى جانب كاميرا بيريسكوب للتقريب حتى 3 أضعاف تبلغ دقتها 200 ميجابكسل أيضاً، وكاميرا بيريسكوب أخرى للتقريب حتى 10 أضعاف تبلغ دقتها 50 ميجابكسل بفتحة عدسة تبلغ f/3.5 يمكنها الوصول إلى مستويات تقريب خيالية عند دمجها مع العدسات الإضافية. وتكتمل هذه المنظومة بكاميرا رابعة ذات زاوية فائقة الاتساع تبلغ دقتها 50 ميجابكسل بمستشعر سوني LYT-600، لتضمن هذه التوليفة تغطية كافة احتياجات التصوير.