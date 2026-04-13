تكنولوجيا: تسريبات تكشف أسعار ومواصفات كاميرا DJI Osmo Pocket 4 قبل إطلاقها العالمي

كتب هذا الموضوع سلطان القحطاني - تستعد شركة DJI لاستبدال كاميرا تدوين الفيديو الشهيرة Osmo Pocket 3 في وقت لاحق من هذا الأسبوع بكاميرا Osmo Pocket 4 الجديدة التي ستتوفر على مستوى العالم، والتي قد تأتي بسعر أرخص مما كان متوقعاً. وبعد أن كثر الحديث عن هذه الكاميرا خلال الأيام القليلة الماضية من خلال التشويق الرسمي من الشركة ونشر مسربين مثل إيغور بوجدانوف للعديد من الصور الرسمية عبر منصة إكس، كشف المسرب الشهير بيلبيل كون عن تفاصيل الأسعار، حيث زعم أن الشركة كانت تنوي في البداية إطلاق الإصدار الجديد بنفس سعر سلفه الذي يتوفر بسعر يبلغ 499 دولاراً أمريكياً، ليكون السعر المبدئي 539 يورو في منطقة اليورو.

وأضاف المسرب أن تغييراً في اللحظة الأخيرة سيجعل السعر المبدئي للكاميرا ينخفض ليبدأ من 499 يورو فقط. وتشمل هذه الحزمة القياسية مجموعة من الملحقات الأساسية التي تضم مشبك التثبيت ومقبضاً مزوداً بخيط يبلغ مقاسه ربع بوصة وحقيبة حمل محمولة، بالإضافة إلى كابل USB-C إلى USB-C يدعم توصيل الطاقة وتقنية USB 3.1 إلى جانب حزام للمعصم. ولم يتضح حتى هذه اللحظة ما إذا كانت هذه الأسعار المخفضة عبارة عن عروض ترويجية بمناسبة الإطلاق أم أنها تغييرات دائمة ومستمرة في التسعير الرسمي للمنتج.

وبالنسبة لصناع المحتوى المحترفين، شهدت حزمة المبدعين خصماً أكبر حيث انخفض سعرها من 679 يورو إلى 619 يورو. وتؤكد أحدث التسريبات أن هذه الحزمة الشاملة تحتوي على جميع ملحقات الإصدار القياسي بالإضافة إلى إضاءة LED مساعدة وعدسة ذات زاوية عريضة وحامل ثلاثي القوائم صغير الحجم وحقيبة حمل إضافية، إلى جانب جهاز إرسال Mic 3 والملحقات المرتبطة به مثل المشبك المغناطيسي ومصدات الرياح لضمان تسجيل صوت نقي وعالي الجودة في مختلف الظروف البيئية أثناء التصوير.

ومن المتوقع أن تنطلق الكاميرا رسمياً في السادس عشر من شهر أبريل الحالي بمواصفات تقنية متطورة تشمل مستشعر CMOS يبلغ مقاسه 1 بوصة مع نطاق ديناميكي يبلغ 14 توقفاً وتكبير بصري بدون فقدان للجودة يصل إلى ضعفين وتكبير رقمي يصل إلى 4 أضعاف. وتدعم الكاميرا تصوير الحركة البطيئة بدقة 4K بمعدل 240 إطاراً في الثانية مع دعم تقنية D-log بمعدل 10 بت، وتتميز بنظام التتبع النشط ActiveTrack 7.0 والتركيز الذكي، وتوفر بطاريتها ما يصل إلى 240 دقيقة من التشغيل بدقة 1080 بكسل بمعدل 24 إطاراً في الثانية، بالإضافة إلى إخراج صوتي رباعي القنوات OsmoAudio ومساحة تخزين مدمجة تبلغ 107 جيجابايت مع دعم لتقنيات الاتصال USB 3.1 و Wi-Fi 6 لتجربة متكاملة.