تكنولوجيا: شركة Esel تطلق دراجتها الكهربائية eUrban بهيكل خشبي فريد ونطاق قيادة مذهل

كتب هذا الموضوع سلطان القحطاني - أطلقت شركة Esel دراجتها الكهربائية الجديدة eUrban المخصصة للقيادة في المدن، والتي تتميز بتصميم فريد يعتمد على خشب الدردار بدلاً من هياكل سبائك الألومنيوم التقليدية المستخدمة في الدراجات المنافسة. وتأتي الدراجة بهيكل خشبي مفرغ يحمل اسم Esel Hollow Tec ليجمع بين الأناقة والمتانة، وتتوفر في الأسواق بإصدارين مختلفين هما الإصدار الأساسي Basic وإصدار الأداء العالي Performance لتلبية متطلبات الدراجين المختلفة، بوزن إجمالي يبلغ حوالي 16.5 كيلوجراماً للإصدار الأخف وزناً.

وتكمن الاختلافات الرئيسية بين كلا الإصدارين في الوزن وناقل الحركة والإطارات، حيث يتميز الإصدار الأساسي بعجلات من الألومنيوم يبلغ مقاسها 28 بوصة وناقل حركة من نوع Shimano Deore بـ 10 سرعات ليصل وزنه إلى 18.5 كيلوجراماً. وفي المقابل، يأتي إصدار الأداء العالي مزوداً بعجلات من ألياف الكربون من طراز Pancho Craze يبلغ مقاسها 28 بوصة مع ناقل حركة متطور من نوع Shimano Deore XT بـ 11 سرعة، مما يجعله أخف وزناً بمقدار كيلوجرامين مقارنة بالإصدار الأساسي لضمان تجربة قيادة أكثر سلاسة واحترافية.

وعلى صعيد الأداء والطاقة، تعتمد الدراجة على محرك دفع خلفي مدمج بصرة العجلة يعمل جنباً إلى جنب مع بطارية مدمجة تبلغ سعتها 350 واطاً في الساعة، لتوفير عزم دوران يبلغ 42 نيوتن متر ونطاق قيادة يصل إلى 80 كيلومتراً في الشحنة الواحدة التي تستغرق أربع ساعات فقط لتكتمل بالكامل. ويشترك كلا الإصدارين في الاعتماد على مكابح قرصية هيدروليكية مزدوجة المكابس من نوع Shimano MT410 وشوكة من ألياف الكربون لامتصاص الصدمات حتى على الطرق الوعرة، في حين تتوفر الدراجة بأحجام متعددة بسعر يبلغ 3999 يورو للإصدار الأساسي و 4999 يورو لإصدار الأداء العالي عبر الموقع الرسمي للشركة.