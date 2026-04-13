تكنولوجيا: هاتف Galaxy Z Fold7 يحصل على وضع التصوير المحيطي الاستثنائي من سامسونج

كتب هذا الموضوع سلطان القحطاني - تلقى هاتف سامسونج القابل للطي Galaxy Z Fold7 الذي يتوفر بسعر يبلغ 1719 دولاراً أمريكياً واحداً من أكثر أوضاع الكاميرا الاستثنائية في عالم الهواتف من خلال تحديث برمجي جديد لتطبيق Expert RAW يحمل الإصدار رقم 5.0.08.2 عبر متجر جالاكسي. ويجلب هذا التحديث وضع المحيط ليعمل بكفاءة على الكاميرا الرئيسية التي تبلغ دقتها 200 ميجابكسل إلى جانب كاميرا الزاوية فائقة الاتساع التي تبلغ دقتها 12 ميجابكسل والكاميرا المقربة التي تبلغ دقتها 10 ميجابكسل. وتم تطوير هذا الوضع في الأصل لهاتف Galaxy S24 Ultra حيث كان متاحاً حصرياً للباحثين الذين استخدموه لمراقبة الشعاب المرجانية وإنشاء نماذج ثلاثية الأبعاد باستخدام آلاف الصور.

ومع إطلاق هاتف Galaxy S26 Ultra أتاحت الشركة هذا الوضع للمستخدمين النهائيين لأول مرة، كما سيتمكن مستخدمو هاتف Galaxy S25 Ultra من الوصول إلى هذه الميزة في النسخة التجريبية من واجهة One UI 8.5 الجديدة. وبذلك يصبح هاتف Galaxy Z Fold7 هو الهاتف الثالث الذي يتيح للمستخدمين الاستفادة من وضع المحيط بشكل حر. وصمم هذا الوضع خصيصاً لتسهيل التقاط صور ومقاطع فيديو عالية الجودة تحت الماء دون الحاجة لامتلاك مهارات احترافية في التصوير المائي، مع التأكيد على ضرورة وضع الهاتف داخل حافظة مخصصة للغوص عند استخدامه في المياه المالحة لضمان حمايته من التلف.

ويقدم وضع المحيط ميزة التصوير المتقطع التي تقوم بالتقاط صورة تلقائياً كل ثانيتين أو خمس أو عشر ثوان مما يسهل توثيق اللحظات المميزة بكل أريحية. وتتولى برمجيات سامسونج الذكية مهمة تصحيح توازن اللون الأبيض والألوان والتباين بشكل تلقائي بالكامل، إلى جانب معالجة ضبابية الحركة من خلال اختيار سرعة غالق أسرع لتعويض حركة المستخدم تحت الماء مما يضمن الحصول على لقطات نقية وواضحة، في حين يمكن للمستخدمين الراغبين في معرفة المزيد من التفاصيل الدقيقة حول هذا الوضع زيارة الموقع الرسمي لشركة سامسونج.