وزير الثقافة يلتقي نظيره الإندونيسي في جاكرتا

السعودية - بواسطة أيمن الوشواش - التقى الأمير بدر بن عبد الله بن فرحان آل سعود، وزير الثقافة اليوم في العاصمة الإندونيسية جاكرتا بالدكتور فضلي زون، وزير الثقافة في جمهورية إندونيسيا.

وأعرب وزير الثقافة في بداية اللقاء عن اعتزازه بالروابط التاريخية والأخوية المتينة التي تجمع المملكة العربية السعودية بجمهورية إندونيسيا، والتعاون والتبادل الثقافي القائم بين المملكة وإندونيسيا في مختلف المجالات الثقافية، ومناقشة زيادة المشاركات في الفعاليات الثقافية بين البلدين الصديقين، ورفع مستوى التعاون الثقافي بينهما في عدة مجالاتٍ ثقافية.

وأشاد بالتعاون القائم بين مؤسسة بينالي الدرعية وعدد من المتاحف الإندونيسية من خلال إعارة قطع فنية تم عرضها في النسخة الأخيرة من بينالي الفنون الإسلامية عام 2025م، ومشاركة الجانب الإندونيسي في الأسبوع السعودي الدولي للحرف اليدوية "بنان" خلال شهر نوفمبر عام 2025م، والتعاون بين مجمع الملك سلمان العالمي للغة العربية في مجال تعليم اللغة العربية مع عدد من الجامعات الإندونيسية.

حضر اللقاء مساعد وزير الثقافة الأستاذ راكان بن إبراهيم الطوق.