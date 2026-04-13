وزير الثقافة يزور متحف إندونيسيا الوطني في العاصمة جاكرتا

السعودية - بواسطة أيمن الوشواش - زار الأمير بدر بن عبد الله بن فرحان آل سعود، وزير الثقافة اليوم في العاصمة الإندونيسية جاكرتا، متحف إندونيسيا الوطني، ورافقه خلال الزيارة الدكتور فضلي زون، وزير الثقافة الإندونيسي، وكان في استقبالهما رئيسة وكالة التراث الإندونيسية السيدة إنديرا إستيانتي نور جادين.

ويعدُّ المتحف الذي تُشرف عليه وكالة التراث الإندونيسية متحفاً أثريّاً وتاريخيّاً وإنثولوجيّاً وجغرافيّاً، ويقع في وسط مدينة جاكرتا، ويُعرف شعبياً باسم متحف الفيل، نسبة إلى تمثال الفيل الموجود في فنائه الأمامي، وتغطي مجموعاته الواسعة كامل الأراضي الإندونيسية ومعظم تاريخها.

وقد تأسس المتحف في عام 1868م، وهو أكبر متاحف إندونيسيا وأقدمها، ويعتبر من أبرز المتاحف في البلد وفي جنوب شرق آسيا، وقد سعى على مدى قرنين من الزمان إلى المحافظة على التراث الإندونيسي، ويضم حوالي 160 ألف قطعةٍ أثرية، تتنوع بين قطع ما قبل التاريخ، وعلم الآثار، وعلم العملات، والسيراميك، والتاريخ، والجغرافيا، كما يحتوي على مجموعاتٍ شاملة من تماثيلَ حجريةٍ، ومجموعاتٍ واسعة من السيراميك الآسيوي، كما يضم قطعاً أثرية وفنية تعود إلى مختلف الحضارات والثقافات التي مرت على البلاد، ومنها الحضارة الإسلامية.

وقد رافقه وزير الثقافة خلال الزيارة مساعد وزير الثقافة الأستاذ راكان بن إبراهيم الطوق.

