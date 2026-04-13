تكنولوجيا: نسخة iPhone 17 Pro 2007 Edition تضم جزءًا من اللوحة الرئيسية لأول آيفون

كتب هذا الموضوع سلطان القحطاني - أطلقت شركة Caviar إصدارًا محدودًا جديدًا من هواتف Apple iPhone 17 Pro وiPhone 17 Pro Max تحت اسم “iPhone 2007”، وذلك ضمن مجموعة خاصة تحتفي بالذكرى الخمسين لتأسيس أبل.

ويأتي هذا الإصدار الفاخر بتصميم مستوحى من هاتف iPhone 2G الأصلي الصادر عام 2007، حيث يطغى اللون الفضي على معظم الهيكل، بينما يغطي اللون الأسود المطلي بتقنية PVD الربع السفلي من الجهة الخلفية.

كما يبرز على هذا الشريط الأسود توقيع ستيف جوبز، في حين يحتوي الإطار المصنوع من التيتانيوم على رقم تسلسلي محفور يتراوح بين 01 و11.

ومن ناحية التصميم الخلفي، تزينه نقوش مستوحاة من مكونات هاتف iPhone 2G، بينما تُعد أبرز لمسة في هذا الإصدار هي شعار أبل الشفاف، الذي يحتوي بداخله على قطعة أصلية من اللوحة الأم لأول هاتف آيفون في التاريخ.

وعلى الرغم من هذا التعديل التصميمي الفاخر، فإن مواصفات الهاتف الداخلية تبقى كما هي في النسخة الأصلية من iPhone 17 Pro أو iPhone 17 Pro Max. إلا أن استخدام ظهر معدني بالكامل قد يؤدي إلى تعطيل دعم الشحن اللاسلكي وإكسسوارات MagSafe.

وعلى صعيد التوفر، يقتصر هذا الإصدار على 11 وحدة فقط حول العالم، ويمكن طلبه مباشرة عبر متجر Caviar الإلكتروني. وتتراوح أسعاره بين 10,770 و12,700 دولار أمريكي حسب سعة التخزين وحجم الشاشة.

المصدر