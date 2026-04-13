تكنولوجيا: هاتف Huawei Pura X Max يظهر قبل إطلاق 20 أبريل بتصميم جديد وألوان لافتة

كتب هذا الموضوع سلطان القحطاني - تستعد هواوي للكشف عن إضافة جديدة إلى سلسلة هواتفها القابلة للطي في الصين الأسبوع المقبل، إذ يحمل الهاتف اسم Huawei Pura X Max ويأتي بشاشات أكبر مقارنة بهاتف Pura X الأصلي الذي تميز سابقًا بتصميمه العريض غير التقليدي.

ومن المقرر أن تطلق الشركة الهاتف في الصين يوم 20 أبريل بالتزامن مع سلسلة Pura 90 Pro. وقبل الإعلان الرسمي، كشفت هواوي بالفعل عن تصميم الهاتف وخيارات الألوان، إلى جانب سعات الذاكرة والتخزين المتوفرة.

ويظهر الهاتف بثلاث كاميرات خلفية موضوعة داخل وحدة أفقية بشكل كبسولة، بينما يضم كاميرات أمامية لكل من الشاشة الخارجية والشاشة الداخلية، في خطوة تعزز تجربة التصوير في أوضاع الاستخدام المختلفة.

وبحسب المتجر الرسمي لهواوي، سيتوفر Pura X Max بعدة ألوان تشمل أزرق، ذهبي زيتوني، أسود، برتقالي، وأبيض. كما ستطرحه الشركة بأربع نسخ من حيث الذاكرة والتخزين: 12 جيجابايت مع 256 جيجابايت، و12 جيجابايت مع 512 جيجابايت، و16 جيجابايت مع 512 جيجابايت، و16 جيجابايت مع 1 تيرابايت.

ويمكن للراغبين حجز الهاتف مسبقًا عبر متجر هواوي الإلكتروني ابتداءً من الآن. ولم تكشف الشركة حتى الآن عن المواصفات الكاملة، لكن من المتوقع أن يقدم الهاتف شاشات داخلية وخارجية أكبر وأعرض من Pura X، مع احتمال أن يعمل بمعالج من سلسلة Kirin 9030.

