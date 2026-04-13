تكنولوجيا: تسريب Motorola Edge 70 Pro بخمسة ألوان وكاميرا تيليفوتو بمدى 81 مم

كتب هذا الموضوع سلطان القحطاني - تستعد موتورولا لإطلاق هاتف Motorola Edge 70 Pro خلال الفترة المقبلة، وذلك بعد تقديم هاتف Edge 70 النحيف للغاية. وقد نشرت الشركة بالفعل صفحة تشويقية عبر متجر Flipkart في الهند، استعرضت من خلالها الهاتف، مؤكدة أنه سيُكشف عنه رسميًا قريبًا.

وفي الوقت نفسه، نشرت تسريبات صورًا عالية الدقة للهاتف تكشف عن عدة خيارات للألوان، تشمل أزرق داكن، أحمر داكن، وبني داكن. كما تظهر صور أخرى الهاتف بألوان أزرق، أخضر، ورمادي فاتح بلمسة رخامية، مع الإشارة إلى أن الألوان المتوفرة قد تختلف حسب المنطقة.

ويأتي الإصدار الأزرق بملمس قماشي غير قابل للانزلاق، بينما يعتمد الإصدار البني على تصميم خلفي مستوحى من الخشب.

ويظهر الهاتف بشاشة منحنية من الجانبين، مع إطار مسطح نحيف نسبيًا، إلى جانب وحدة كاميرات مربعة تضم ثلاث عدسات. ويؤكد النص الموجود على وحدة الكاميرات أن الهاتف يضم كاميرا واسعة للغاية ببعد بؤري مكافئ 12 مم، بالإضافة إلى كاميرا تيليفوتو بتقريب بصري 3.5x مع دعم التثبيت البصري OIS.

وتشير المعلومات أيضًا إلى استخدام أحد المستشعرات من سلسلة Sony Lytia الحديثة، في حين تكشف إحدى الشهادات أن الهاتف سيحمل بطارية كبيرة بسعة 6500 مللي أمبير، مع دعم شحن سريع يصل إلى 90 واط عبر USB-C.

ولم تُكشف بعد بقية مواصفات الهاتف، لكن من المتوقع أن يتم إطلاق Motorola Edge 70 Pro قبل نهاية شهر أبريل.

