قبل جلسة المحكمة… بريتني سبيرز تدخل المصحّ وتفعل ما لم يتوقّعه أحد

دبي - فريق التحرير: كشفت تقارير إعلامية أن الفنانة الأميركية بريتني سبيرز دخلت مركزًا لإعادة التأهيل للعلاج من تعاطي المواد المخدرة والكحول، وذلك بشكل طوعي.

وبحسب مصادر مطلعة، فقد قامت سبيرز بتسجيل دخولها قبل عدة أيام في أحد المراكز داخل الولايات المتحدة، بعد ضغوط وتشجيع من مقربين منها على اتخاذ هذه الخطوة، قبل أن توافق أخيرًا على العلاج بمحض إرادتها.

ونقل أحد المصادر قولها: “هي تدرك أنها وصلت إلى القاع”، في إشارة إلى إدراكها لخطورة وضعها الحالي.

وتشير المعلومات إلى أن سبيرز عانت لسنوات من مشاكل تتعلق بتعاطي بعض المواد، خصوصًا دواء “أديرال” إلى جانب الكحول، كما ذُكر أنها خلال رحلاتها المتكررة إلى المكسيك كانت تعمل على إعادة تأمين هذا الدواء.

كما أفادت المصادر بأن قرار دخولها المصح جاء أيضًا بالتزامن مع قضية قيادة تحت تأثير الكحول (DUI) ما تزال منظورة أمام القضاء، حيث ترى أن هذه الخطوة قد تعكس إيجابيًا أمام المحكمة وإظهار جديتها في العلاج.

وكانت تقارير سابقة قد أشارت إلى توقيف بريتني سبيرز في مارس/آذار ٢٠٢٦ في مقاطعة فينتورا بولاية كاليفورنيا، على خلفية اتهامات تتعلق بالقيادة تحت تأثير الكحول.

وأوضحت المصادر أن ولدَيها وعددًا من المقربين يدعمونها بقوة في هذه الخطوة، فيما لم يتم تحديد مدة برنامج العلاج بعد، رغم أن مثل هذه البرامج تستمر عادة نحو ثلاثين يومًا، وقد تمتد لفترة أطول حسب الحالة.

يُذكر أن سبيرز سبق أن دخلت مراكز علاج في فترات سابقة، لكنها كانت تغادر بعد أيام قليلة، ما يثير تساؤلات حول مدى استمراريتها هذه المرة.