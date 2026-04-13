سعر سهم كومكاست (CMCSA) يعاود الهبوط – توقعات اليوم – 13-04-2026

عاود سعر سهم يونايتد إيرلاينز UNITED AIRLINES HOLDINGS, INC (UAL) الهبوط خلال تداولاته اللحظية الأخيرة، وذلك على اثر اصطدامه بمقاومة متوسطه المتحرك البسيط لفترة 50 يوماً السابقة، ما عرضه للضغط السلبي في ظل سيطرة الاتجاه التصحيحي الهابط على المدى القصير، مع دخول مؤشرات القوة النسبية لمناطق شديدة التشبع بعمليات الشراء، في إشارة قوية لفقدان الزخم الإيجابي الذي ساعد السعر في الصعود طيلة الفترة السابقة.

لذلك تشير توقعاتنا إلى هبوط سعر السهم خلال تداولاته القادمة، طيلة ثبات مستوى المقاومة 105.35$، ليستهدف مستوى الدعم المحوري 88.55$.

توقعات سعر السهم لهذا اليوم: هابط