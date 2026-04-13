ريبل (XRPUSD) يعاني من الضغوط السلبية – تحليل – 13-04-2026

انخفض سعر سهم شركة بروكتر آند جامبل Procter & Gamble (PG) بتداولاته الأخيرة على المستويات اللحظية، بعد وصول مؤشرات القوة النسبية لمناطق شديدة التشبع بعمليات الشراء، بشكل مبالغ فيه مقارنة بحركة السعر، ما يوحي ببدء تشكل دايفرجنس سلبي بها، في ظل استمرار الضغط السلبي نتيجة تداولاته دون متوسطه المتحرك البسيط لفترة 50 يوماً السابقة، وتحت سيطرة الاتجاه الرئيسي الهابط على المدى المتوسط والقصير.

لذلك فتوقعاتنا تشير إلى هبوط سعر السهم خلال تداولاته القادمة، طيلة ثبات مستوى المقاومة 149.60$، ليستهدف مستوى الدعم المحوري 138.20$.

توقعات سعر السهم لهذا اليوم: هابط