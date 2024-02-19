"ثبات للتطوير العقاري" و"البنك العربي" يوقعان اتفاقية لتوفير حلول تمويلية لمشروع "عسيب"

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محمد بن مسعود - الدمام - تم النشر في: 19 فبراير 2024, 4:44 مساءً

وقَّعت شركة "ثبات للتطوير العقاري" و"البنك العربي" اتفاقية تعاون استراتيجي بهدف توفير الحلول التمويلية لبيع مشروع "عسيب" على الخارطة لمستفيدي صندوق التنمية العقاري، وتسهيل تملكهم للمسكن. وقع الاتفاقية من جانب شركة ثبات للتطوير العقاري، منصور الجفيلي، مدير المبيعات التنفيذي، ومن جانب البنك العربي، عثمان بدر، نائب رئيس التجزئة المصرفية، وذلك على هامش معرض ريستاتكس الرياض العقاري 2024 بحضور العديد من الشخصيات رفيعة المستوى. وأعربت إدارة شركة ثبات للتطوير العقاري عن سعادتها بتوقيع هذه الاتفاقية مع البنك العربي، مشيرين إلى أن هذا التعاون يهدف إلى تمكين المواطنين السعوديين من تملك مسكن العمر في مشروع عسيب السكني الذي يعتبر أحد أهم مشاريع شركة ثبات للتطوير العقاري التي تتلألأ في قلب مدينة ثروة في حاضرة الدمام، ويضم أكثر من 50 وحدة سكنية متنوعة المساحات ومزودة بكافة الخدمات التي تمنح الساكنين فيها رفاهية السكن ورغد العيش. بدوره، أكد عثمان بدر أهمية هذا التعاون في تعزيز التمويل العقاري وتسهيل تملك المواطنين للمسكن بشكل ميسر، معبرًا عن استعداد البنك لدعم المشروعات التنموية في المملكة العربية السعودية. يأتي هذا التوقيع في إطار التزام شركة ثبات للتطوير العقاري بدعم تحقيق أهداف رؤية المملكة، والتي تسعى إلى تسهيل تملك المواطنين لمسكنهم الأول ورفع نسبة التملك إلى 70% مع حلول العام 2030.

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