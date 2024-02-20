شكرا لمتابعة خبر عن طالبات يحتفلن بيوم التأسيس على ظهور أحصنتهن في جامعة أبها .. فيديو والان مع نوافيكم بالتفاصيل

الرياض - علي القحطاني - احتفل عدد من الطالبات بيوم التأسيس وهن يرقدن على ظهور أحصنتهن في جامعة أبها.

وأظهر مقطع فيديو لحظة ركوب عدد من الفتيات على ظهر أحصنتهن وهن يرتدن العبائه السعودية، احتفالا بيوم التأسيس، ويلتف حولهن عدد من زملائهن.

وستحتفل المملكة غداً الأربعاء بيوم التأسيس بعدد من الفعاليات في مختلف مناطق المملكة، ويستعد المواطنين لهذه المناسبة بطريقتهم الخاصة.

يذكر أن يوم 22 فبراير يرمز إلى العمق التاريخي والحضاري والثقافي للمملكة عندما أسس الإمام محمد بن سعود الدولة السعودية الأولى عام 1139هـ / 1727م.