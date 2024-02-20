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طالبات يحتفلن بيوم التأسيس على ظهور أحصنتهن في جامعة أبها .. فيديو

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الرياض - علي القحطاني - احتفل عدد من الطالبات بيوم التأسيس وهن يرقدن على ظهور أحصنتهن في جامعة أبها.

وأظهر مقطع فيديو لحظة ركوب عدد من الفتيات على ظهر أحصنتهن وهن يرتدن العبائه ، احتفالا بيوم التأسيس، ويلتف حولهن عدد من زملائهن.

وستحتفل المملكة غداً الأربعاء بيوم التأسيس بعدد من الفعاليات في مختلف مناطق المملكة، ويستعد المواطنين لهذه المناسبة بطريقتهم الخاصة.

يذكر أن يوم 22 فبراير يرمز إلى العمق التاريخي والحضاري والثقافي للمملكة عندما أسس الإمام محمد بن سعود الدولة السعودية الأولى عام 1139هـ / 1727م.

 

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هيثم هارون

هيثم هارون

بكالوريوس تربيه وماجستير في علوم السياحه من جامعة الأقصر ومتخصص في علوم السياحه والتحرير الاخباري التلفزيوني والصحفي.

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